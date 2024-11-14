В 2028 году Белоярская АЭС переведёт котельные энергоблоков с мазутного топлива на газовое

14 нояб. 2024, 16:00:15
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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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Белоярская АЭС вошла в инвестиционную программу капитальных вложений Росатома на строительство газопровода для котельных энергоблоков №3 и №4. Ежечасно атомная станция сможет использовать более 22 000 кубических метров газа. Максимальная потребность также включает в себя будущее использование для нужд проектируемого энергоблока №5.  

Сегодня атомная станция практически не оказывает влияния на окружающую среду. Одним из немногих источником выбросов веществ в атмосферный воздух являются газы от сжигания топлива в котельных. Текущие объемы за последние пять лет в среднем были в три раза ниже установленных природоохранными органами лимитов. Финансирование Госкорпорации «Росатом» позволит сделать атомную станцию ещё экологичней. Благодаря модернизации, количество выбросов снизится на треть. 

Внутренняя модернизация котельных сейчас находится на стадии разработки проектной документации. Для технического перевооружения потребуется выполнить устройство систем газоснабжения и вентиляции, конструкций под газовое оборудование и газовые сети, а также привести здание к обновленным требованиям пожарной безопасности. Перед подачей заявок на получение финансирования были выполнены инженерные изыскания и предпроектные работы по обоснованию инвестиций. 

Основное назначение котельных — производства пара на собственные нужды энергоблоков, но также во время останова на плановый ремонт они отвечают за создание комфортных температурных условий для 30 000 жителей города-спутника Заречного. 

«В 2025 году мы заключим договоры на разработку проектной документации на строительство газопровода и модернизацию котельных Белоярской АЭС. Строительство начнется в 2027 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2028 года», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Росатом и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.  

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.

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