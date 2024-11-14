«МОСИТЛАБ» представляет новую версию APS INFIMUM

4 часа назад
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
ГК Москабельмет
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IT-специалисты «МОСИТЛАБ» модернизировали систему APS INFIMUM, и теперь она позволяет составлять «золотой план производства». Рассказываем, что нового получила APS INFIMUM версии 2.0 и чем она хороша для производственного бизнеса.

Новую технологию, которая помогает сократить время исполнения заказов, уменьшить сроки поставок и эффективно загружать производственное оборудование, «МОСИТЛАБ» выпустил весной прошлого года. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте новая система была представлена официально, в том числе лично Первому заместителю председателя Правительства РФ и на тот момент министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Расширенный функционал и большая эффективность

В основе работы APS INFIMUM лежит искусственный интеллект, который формирует план загрузки производственных мощностей, оптимизированный сразу по четырем критериям. Уже тогда он вывел оперативное управление производством на принципиально новый уровень. А теперь этот уровень станет еще выше: «МОСИТЛАБ» модернизировал свою технологию — компания выпустила APS INFIMUM версии 2.0, которая оптимизирует план уже по 7 критериям!

1. Добавлена функция автоматического формирования производственных партий.

Теперь система самостоятельно объединяет технологические операции, которые могут быть выполнены в едином запуске. Все это делается с учетом соответствия конструктивных и технологических параметров производства полуфабриката, емкости технологической тары и всех возможных маршрутов исходя из данных об альтернативных рабочих центрах.

При этом решается задача оптимального объединения по таким двум критериям максимальной схожести заказов, как плановые сроки выпуска и максимальная глубина объединения.

2. Внесены новые важные критерии оптимизации, позволяющие получить «золотой план производства»:

  • минимизация наладочных длин и иных регламентированных потерь материалов;
  • степень преемственности предыдущего планирования для ближайших смен;
  • максимизация оборачиваемости технологической тары.

3. Использован новый высокоскоростной движок, адаптированный к распределенным вычислениям.

Благодаря такому решению уже удалось поставить рекорд: план, состоящий из 39 тысяч операций, оптимизирован всего за 40 минут вычислений!

Прирост ОЕЕ в новой версии составил 1,2%. Этот скромный показатель с лихвой компенсируется другими внушительными цифрами: с новой системой еще на 26% больше снижаются потери материалов, а средний вес регламентированных отходов в месяц по предприятию дает +3,4% маржинального дохода в год!

Продукт широкого применения

Как и предыдущая версия системы, а также большинство других цифровых разработок «МОСИТЛАБ», APS INFIMUM 2.0 подходит практически для любых промышленных предприятий, представляющих разные отрасли отечественной экономики. Особенно актуальна она для производств, которые характеризуются большим количеством номенклатуры, многостадийностью технологического процесса и разнообразием материалов и полуфабрикатов. Обновленная APS INFIMUM уже представлена деловому сообществу. Совсем скоро расскажем, где именно состоялась ее презентация и что еще интересного было на этом мероприятии.

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