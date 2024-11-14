«Россети Кубань» завершили ремонт трёх ЛЭП в Отрадненском и Успенском районах Краснодарского края

Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» завершили ремонт трёх высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью 80 км. Проведенные мероприятия позволили повысить надёжность электроснабжения почти 100 тыс. жителей и десятков социально значимых объектов в Отрадненском и Успенском районах Краснодарского края. Работы на энергообъектах велись без отключения потребителей.

В рамках капитального ремонта на воздушных ЛЭП «УНПС – Отрадная», «Отрадная – Попутная» и «Марьино – Коноково» энергетики заменили 740 дефектных изоляторов и 168 комплектов линейно-сцепной арматуры, а также три железобетонные опоры. При проведении работ специалисты также расчистили 2,2 га трасс охранных зон линий электропередачи от деревьев, которые могли стать причиной повреждения энергообъектов во время непогоды.

Линии электропередачи снабжают электроэнергией бытовых потребителей, учреждения образовательной, медицинской и культурной сфер, объекты коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры населенных пунктов Отрадненского и Успенского районов. Капитальный ремонт ЛЭП позволит повысить надежность функционирования энергообъектов, снизить вероятность возникновения технологических нарушений и обеспечить стабильное электроснабжение в осенне-зимний период.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала линии электропередачи общей протяженностью более 9,9 тыс. км, 73 питающих центра 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.