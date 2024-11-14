«Россети» инвестируют более 9 млрд рублей в проект повышения надежности сетей, питающих Кавказские Минеральные Воды

Началась реконструкция магистральной линии электропередачи 330 кВ «ГЭС-2 – Машук» в Ставропольском крае. Общий объем инвестиций составит более 9 млрд рублей. Проект позволит повысить надежность электроснабжения района Кавказских Минеральных Вод, а также перетоков вырабатываемой в регионе электроэнергии в республики Северного Кавказа.

В результате работ фактически появится новая линия электропередачи, которая пройдет по оптимизированному маршруту. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга установят 298 решетчатых металлических и железобетонных опор нового образца, которые являются более надежными. При реконструкции будут применяться отечественные материалы и оборудование, включая сталеалюминиевый провод, грозозащитный трос и стеклянные изоляторы.

Кроме того, на ЛЭП внедрят автоматизированную систему контроля гололедной нагрузки.

ЛЭП «ГЭС-2 – Машук» находится в эксплуатации с 1960 года.