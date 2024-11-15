Молодые специалисты филиала «Оренбургэнерго» представили инновационные проекты

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» прошла ежегодная научно-практическая конференция «Новации 2024». В мероприятии принимали участие молодые специалисты всех подразделений филиала, студенты вузов Оренбургской области, а также учащиеся 9 класса, участники проекта "Энергокружки" на базе школы № 76.

В этом году площадкой для проведения стало Восточное производственное отделение в Орске.

Молодые специалисты представили свои разработки на темы, касающиеся эксплуатации и технического обслуживания электроустановок, логистики и материально-технического обеспечения, информационных технологий. Другие работы были посвящены кадровым и управленческим вопросам, а также вопросам автоматизации труда.

Экспертами выступили заместители директоров и руководители профильных служб и отделов. Главные критерии оценки – глубина проработки заявленной темы в проекте, новизна, целесообразность применения проекта в филиале «Оренбургэнерго», наличие и содержание технико-экономического обоснования.

"Многие проекты направлены на внедрение современных технологических устройств в энергетику. Думаю, что некоторые идеи могут оказаться полезны на производстве", – подчеркнул председатель экспертной комиссии, исполняющий обязанности директора по инвестиционной деятельности Геннадий Малолетков.

По итогам голосования лучшим научно-техническим проектом 2024 года признан проект «Оптимизация процессов выявления и учета бездоговорного размещения стороннего имущества (ВОЛС) за счет автоматизации» ведущего инженера службы информационных технологий и средств диспетчерского и технологического управления Центрального производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» Тимофея Маликова. Второе место занял проект «Текучесть кадров как проблема управления персоналом» ведущего специалиста сектора управления персоналом Северного производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» Анны Старковой. Третье место досталось проекту «Телеграм-бот «Справочник электроснабженца», над которым работали Егор Полуэктов, инженер службы технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала «Оренбургэнерго», а также студенты Оренбургского государственного университета Антон Манихин и Дмитрий Романенко.

Двухдневная программа мероприятия включала не только презентации проектов, но и круглые столы, экскурсии по Орску, посещение объектов местного производства и базы Восточного производственного отделения филиала «Оренбургэнерго». Также участники посетили Орский краеведческий музей и металлургический комбинат «Уральская сталь».