Цифровая технология позволяет повысить эффективность использования пропускной способности тяговых транзитов Транссиба в Красноярском крае

5 часов назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для расчета максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в контролируемых сечениях (совокупностях ЛЭП) «Левобережная – Ачинск тяговая», «Ачинск тяговая – Каштан тяговая», «Канск – Тайшет».

Входящие в состав этих контролируемых сечений линии электропередачи 110 кВ обеспечивают электроснабжение потребителей части Западного и Восточного энергорайонов Красноярского края с преимущественной долей потребления тяговыми подстанциями 110 кВ ОАО «РЖД», обеспечивающими функционирование главного хода Транссибирской железнодорожной магистрали. Ввод СМЗУ позволит увеличить степень использования пропускной способности сети на величину до 10% (на 10 МВт) без снижения уровня надежности.

«Реализация технологии СМЗУ позволит повысить степень использования пропускной способности электрической сети для нужд электроснабжения тяговых подстанций РЖД вдоль Транссиба, что в условиях растущих объемов железнодорожных грузоперевозок является одной из приоритетных задач на территории Красноярского края», – отмечает директор Красноярского РДУ Владимир Райлян.

Технология СМЗУ последовательно внедряется в Объединенной энергосистеме Сибири с 2018 года. Красноярским РДУ она используется для расчета МДП в 26 контролируемых сечениях энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва, а также в технологически изолированной Норильско-Таймырской энергосистеме.

О технологии СМЗУ

Система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором. АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильный российский научно-исследовательский центр, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». СМЗУ с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 122 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 52 376,8 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах классов напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 103 771 км (по данным на 01.01.2024). Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек. Официальный сайт www.so-ups.ru

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ создан в 2003 году, входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Красноярского края и Республики Тыва. В операционной зоне Красноярского РДУ находится 25 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 18 312 МВт. В электроэнергетический комплекс Красноярского края входят 541 линии электропередачи класса напряжения 110–500 кВ общей протяженностью 20 383 км в одноцепном исчислении, 461 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций суммарной мощностью трансформаторов
66820 МВА (по данным на 01.01.2024). Площадь территории операционной зоны – более 2,5 млн км², проживает на ней свыше 3,3 млн человек. Официальный сайт www.so-ups.ru

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