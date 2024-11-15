Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов обсудили реализацию проекта «Санкт-Петербург марина»

час назад
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Источник:
government.ru
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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по вопросу реализации проекта «Санкт-Петербург марина».

В нём приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители Минстроя, Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Росимущества, Росавтодора, корпорации «Туризм.РФ», инвестора и другие.

В ходе совещания обсуждались вопросы финансирования проекта, а также была представлена цифровая система мониторинга и контроля хода его реализации.

«В марте мы докладывали Президенту Владимиру Путину о ходе масштабного проекта “Пять морей и озеро Байкал„, реализация которого даст нам дополнительно 10 млн поездок граждан ежегодно. Проекту “Санкт-Петербург марина„ отводится особая роль. Крайне важно, чтобы все выполняли свои обязательства, в том числе по номерному фонду и по срокам, которые уже представлены главе государства», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также сообщил, что для контроля за проектом по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина в Координационном центре Правительства созданы инструменты мониторинга, в том числе дашборд, на котором будут отображены контрольные точки и вся детализированная информация.

«Как подчеркнул наш Президент, на подъём туризма в той или иной мере должны работать практически все национальные проекты. Критически важно синхронизировать наши планы с развитием транспортной инфраструктуры. Такие масштабные проекты, как “Пять морей и озеро Байкал„, напрямую влияют на социально-экономическое развитие регионов. Реализация проекта “Санкт-Петербург марина„ позволит создать порядка 7 тыс. рабочих мест», – добавил Дмитрий Чернышенко.

«Строительство мегапроектов XXI века входит в число десяти ключевых приоритетов развития Петербурга. В число таких мегапроектов включено создание всесезонного морского курорта “Санкт-Петербург марина„. Благодаря уникальным природным условиям и транспортной доступности он станет важнейшей частью новой туристской географии Северной столицы. Курорт в Горской создаст дополнительный туристический поток 1,3 миллиона человек в год и внесёт значимый вклад в экономику города», – отметил губернатор Александр Беглов.

Он также напомнил, что благодаря поддержке Президента России Владимира Путина этот мегапроект вошёл в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», в свою очередь включённый в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Многое уже сделано в части имущественных вопросов и проектирования: внесены изменения в генеральный план Санкт-Петербурга, совместно с инвестором разработана «дорожная карта» проекта, подготовлена градостроительная документация.

Правительство Петербурга ведёт активный диалог с коллегами из профильных министерств о потребностях города для создания курорта. Особенно важно сейчас решить вопросы, связанные с энергетикой и дорожной инфраструктурой, подчеркнул Александр Беглов.

В рамках проекта планируется создание марины полного цикла с возможностью зимнего хранения на 1 тыс. яхт и летней стоянкой вместимостью до 1,5 тыс. яхт, что позволит ей получить статус самой большой марины в России.

В настоящее время правительством Санкт-Петербурга подготовлен проект «дорожной карты» по его реализации. Ранее городской комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительные планы двух участков на берегу Финского залива в Лисьем Носу, где появятся яхт-клуб и школа яхтенного спорта, которые войдут в состав туристического кластера «Санкт-Петербург марина».

В перспективе для инвесторов будет доступен 21 инвестиционный лот, 8 из которых – гостиницы. Предполагается, что на туристской территории, кроме яхтенной марины и отелей, появятся также спортивные объекты, рестораны и многое другое. В следующем году планируется приступить к проектированию и строительству обеспечивающей инфраструктуры.

«Минстроем России совместно с корпорацией “Туризм.РФ„, правительством Санкт-Петербурга и федеральными ведомствами ведётся подготовительная работа для строительства нового федерального круглогодичного морского курорта. Планируется, что для функционирования нового курорта будет создана вся необходимая обеспечивающая инфраструктура: сети водоотведения и водоснабжения, электро-, газо- и теплоснабжения, транспортная инфраструктура, а также яхтенная марина. Уже на этапе планирования проекта по каждому из объектов инженерных коммуникаций определяются мощности с учётом общих объёмов строительства», – отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев.

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