«Россети Кубань» подготовили к зиме 11 высоковольтных подстанций на юго-западе края

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» провели ремонт и техническое обслуживание 11 крупных подстанций, расположенных в пригороде Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымском и Абинском районах Краснодарского края.

Среди энергообъектов, подготовленных к предстоящему сезону пиковых нагрузок, подстанции «Первомайская», «Гостагаевская», «Раевская», «Архипо-Осиповка», «Береговая», «Троицкий водозабор», «Звезда», «Холмская», «Абинская», «Варениковская», «Тоннельная». От их стабильного функционирования зависит надежность электроснабжения бытовых потребителей и свыше 100 социально значимых объектов.

На высоковольтных подстанциях энергетики выполнили ремонт силовых трансформаторов, масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей, ячеек комплектных распределительных устройств и аккумуляторных батарей. Заменили устаревшее подстанционное оборудование на современное отечественное.

Комплексное обслуживание подстанций является составной частью годовой ремонтной программы. При планировании работ важную роль играет выявление дефектов энергооборудования на ранней стадии. Для этих целей применяются тепловизоры и ультрафиолетовые камеры, которые позволяют устранить даже скрытые повреждения.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 1 млн человек. Юго-Западные электрические сети – это 79 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 7 тыс. км.