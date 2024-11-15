«Россети Северный Кавказ» выявили девять бесхозяйных энергообъектов в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» за 10 месяцев 2024 года выявили девять бесхозяйных электросетевых объектов в Адыге-Хабльском, Зеленчукском и Хабезском районах республики.

Трансформаторные подстанции 0,4/10 кВ суммарной мощностью 1,8 МВА в станице Зеленчукской, аулах Хабез и Вако-Жиле были установлены в период с 1960 по 1991 годы и до настоящего времени не имели собственника.



Бесхозяйные энергообъекты доставляли потребителям много неудобств: отсутствие должного обслуживания привело к высокой степени износа оборудования. На протяжении длительного времени жители сталкивались с перебоями в электроснабжении. Для устранения возникших проблем энергетики приняли решение о постановке бесхозяйных сетей на баланс филиала.



Энергетики совместно с муниципальными органами власти региона провели работу по комиссионному обследованию, составлению технической документации и проведению всех необходимых процедур по установлению прав собственности и постановке на учет.



Принимая бесхозяйное имущество на баланс, энергокомпания проводит его ремонт и реконструкцию. Следовательно, повышается надежность и качество электроснабжения потребителей, появляются условия для упрощения процедуры технологического присоединения.