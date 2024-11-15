«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения столицы Ямала

«Россети Тюмень» завершили комплекс плановых мероприятий на двух линиях электропередачи 220 кВ «Надым – Салехард-1» и «Надым – Салехард-2» в ЯНАО. Воздушные линии обеспечивают электроэнергией город Салехард с населением около 50 тысяч человек. На повышение надежности электроснабжения единственного города в мире, расположенного непосредственно на Полярном круге, компания направила почти 300 млн рублей.

Специалисты установили на линейных объектах 2 тысячи гасителей вибрации и 220 изолирующих распорок, а также заменили 5,3 километра грозозащитного троса и 12 тысяч изоляторов. Для повышения наблюдаемости в рамках опытной эксплуатации энергетики смонтировали на опорах ЛЭП системы дистанционной диагностики и онлайн мониторинга гололедной обстановки. А воздушная линия «Надым – Салехард-1» была оснащена устройствами возбуждения колебаний для сброса гололедно-изморозевых и инеевых отложений.

В рамках инвестиционной программы системообразующего электросетевого предприятия продолжаются работы по реконструкции питающих магистралей. Для возведения на пучинистых почвах резервной высоковольтной линии электропередачи уже забито 320 свай и установлено 36 металлических опор массой около 3,5 тонн каждая. Монтаж остальных конструкций будет продолжен после полного промерзания грунта. Стоимость проекта, направленного на повышение надежности транспорта энергоресурса в Салехард, составит более 4,6 млрд рублей.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергокомплекса Ямало-Ненецкого автономного округа к прохождению зимнего периода. При проведении работ используются технические решения, адаптированные к особенностям северного региона: порывы ветра на Ямале превышают 30 м/с, а на элементах ЛЭП образуется снежная наледь, толщина которой достигает 25 см. Выполнение комплексных технических мероприятий позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций при опасных климатических воздействиях.