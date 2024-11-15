Томская область переобъявила конкурс на ремонт 15 км одной из самых протяженных трасс региона

Управление автомобильных дорог Томской области ("Томскавтодор") объявило новый конкурс на ремонт участка трассы Томск - Каргала - Колпашево, которая связывает шесть районов региона с областным центром.

Речь идет об участке трассы в Колпашевском районе протяженностью 15,4 км от деревни Ново-Абрамкино до села Старо-Короткино.

В марте текущего года "Томскавтодор" уже заключил контракт на ремонт этого участка с ООО "ТНК" (Пермь). Стоимость контракта составила 779,5 млн рублей при начальной стоимости 812 млн рублей, однако, по информации с сайта госзакупок, в июле контракт был расторгнут.

Согласно документации по новому тендеру, начальная (максимальная) цена контракта на ремонт дороги составляет 906,9 млн рублей. Окончание работ по заключительному этапу сдвинулось на год вперед и запланировано на конец октября 2025 года (по предыдущему контракту все работы должны были завершиться в конце октября 2024 года). Заявки на участие в тендере принимаются до 3 декабря, итоги подведут 6 декабря.

С 2024 года ТНК, которое ранее занималось ремонтом этого участка, заключило девять контрактов на ремонт дорог в Томске и Томской области, общая сумма которых составляла около 3,2 млрд рублей. Вместе с тем, неисполненными остались пять областных и муниципальных контрактов (их действие уже прекращено) почти на 2 млрд рублей, из которых крупнейший - областной контракт на ремонт 15 км дороги трассы Томск - Каргала - Колпашево. После расторжения контрактов ТНК было включено в реестр недобросовестных поставщиков.