Производственное объединение «СмоленскЭлектроКабель» успешно внедрил стандарт системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта INTI.S.QS.1-2020. Это подтвердил и итоговый аудит, проведенный на предприятии на прошлой неделе.

Структурные подразделения компании в течение года разрабатывали и внедряли СМК. Первыми результатами работ стало проведение успешного сертификационного аудита на предприятии, который подтверждает, что внедренная система соответствует требованиям международного стандарта INTI.S.QS.1-2020.

Внедрение стандарта на производственном предприятии - это не только разработка документации, а гибкий процесс, который требует постоянного внимания и корректировки. Но если все настроить правильно, предприятие терпит меньше издержек из-за уменьшения брака, процессы становятся понятными и предсказуемыми, а команда работает продуктивнее. Повышение эффективности возможно только при создании полноценного механизма перехода предприятия на новый стандарт.

Это является важным шагом в укреплении позиций компании на рынке и гарантией высокого качества производимой продукции для клиентов компании. Получение сертификата INTI.S.QS.1-2020 подтвердит надежность и безупречную репутацию производственного объединения «СмоленскЭлектроКабель».