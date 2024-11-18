Новая кабельная линия 110 кВ обеспечит надежное энергоснабжение Первомайского района Владивостока

Дальневосточная распределительная сетевая компания (входит в Группу РусГидро) продолжает строительство новой кабельной линии 110 кВ ВТЭЦ-2 — Патрокл, которая значительно повысит надежность электроснабжения жителей Первомайского района Владивостока.

Строительство новой кабельной линии протяженностью более 4 км ведется в условиях плотной городской застройки. Сейчас специалисты прокладывают трассу кабельной линии в районе бухты Тихой. При строительстве линии применяют кабель, усиленной изоляцией из сшитого полиэтилена, который прокладывается под землей на глубине 1,5 метра, что обеспечит абсолютную устойчивость линии к экстремальным погодным условиям.

Для минимизации неудобств для жителей, сохранения ландшафта и дорожного покрытия в местах пересечений с дорогой используется метод горизонтально-направленного бурения. Завершение работ планируется в 2025 году. После этого будет произведен демонтаж существующей воздушной линии электропередачи 110 кВ.

«Строительство новой кабельной линии — важный шаг в развитии энергетической инфраструктуры Владивостока. Реализация этого проекта позволит обеспечить бесперебойное и надёжное электроснабжение жителей Первомайского района», — отмечает директор приморского филиала ДРСК Егор Мухин.

Проект является частью пятилетней программы ДРСК по модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК), направленной на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона. Общий объем инвестиций в программу превышает 15 млрд рублей.