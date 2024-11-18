«Пензаэнерго» выдало новым потребителям более 58 МВт мощности

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 10 месяцев 2024 года. Всего за отчетный период исполнен 1931 договор технологического присоединения. Из этого числа 480 – с юридическими лицами, 1451 – с физическими. В рамках работ по технологическому присоединению построено и реконструировано 60,9 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 10 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 3041 кВА.

Суммарная максимальная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 58,1 МВт.

В числе вновь присоединенных потребителей – 31 объект здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здания медицинского назначения), 35 участков уличного освещения, светофорных объектов и объектов видеофиксации в населенных пунктах и на автомобильных дорогах региона, 36 объектов сотовой связи, 51 объект сельскохозяйственного назначения, 1129 частных и многоквартирных домов и т.д.

Также за 10 месяцев текущего года энергетики установили более 1,2 тыс. приборов и измерительных комплексов учета.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Техническая возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.