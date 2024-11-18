«Росэлектроника» разработала базовые станции нового поколения для DMR сетей

18 нояб. 2024, 15:30:00
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку базовых станций стандарта DMR (Digital Mobile Radio) уровня Tier III для создания распределенных цифровых сетей связи разного масштаба. Аппаратура обеспечивает устойчивую к помехам профессиональную радиосвязь и имеет функцию защиты переговоров от прямого прослушивания.

Новые базовые станции, разработанные инженерами Концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), позволяют использовать до 12 каналов связи с выделенным каналом управления. Это значительно повышает абонентскую емкость системы, ее надежность, а также увеличивает зону покрытия по сравнению с аппаратурой предыдущего поколения. В оборудовании применяется режим транкинга – автоматического выбора свободного канала при установлении вызова. Для повышения помехоустойчивости связи при замираниях сигнала в оборудовании реализована возможность разнесенного приема.

Аппаратура способна синхронизироваться от навигационных сигналов, самостоятельно диагностировать неисправности и автоматически корректировать режим работы. Оборудование совместимо со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. На сегодняшний день разработаны две модификации базовых станций DMR уровня Tier III для диапазонов частот 146-174 МГц и 401-486 МГц.

Для управления сетью связи специалистами концерна создан программный диспетчерский комплекс «Созвездие ДМР». Решение позволяет вести реестр пользователей, разграничивать уровни их доступа к элементам и возможностям радиосети, устанавливать индивидуальные и групповые вызовы между мобильной станцией и диспетчером, отправлять текстовые сообщения, а также отслеживать перемещение абонентов в режиме реального времени. Диспетчерский комплекс поддерживает актуальные версии операционных систем Windows и Astra Linux. Решение не требует установки дополнительного программного обеспечения – диспетчер работает через web-интерфейс с любого компьютера.

«Концерн «Созвездие» сформировал линейку DMR оборудования, включающую переносные и автомобильные радиостанции, базовые станции, ретранслятор, а также программное решение для управления сетью. Это позволит предприятию обеспечить заказчиков всеми необходимыми инструментами для создания и конфигурирования цифровых сетей радиосвязи. Сегодня наша аппаратура принята на снабжение крупнейшими предприятиями топливно-энергетического и электросетевого комплекса страны, а также МЧС России и Росгвардией», – заявил исполнительный директор Концерна «Созвездие» Борис Мовтян.

Все DMR устройства «Созвездия» обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги.

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