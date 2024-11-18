«Росэлектроника» разработала базовые станции нового поколения для DMR сетей
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку базовых станций стандарта DMR (Digital Mobile Radio) уровня Tier III для создания распределенных цифровых сетей связи разного масштаба. Аппаратура обеспечивает устойчивую к помехам профессиональную радиосвязь и имеет функцию защиты переговоров от прямого прослушивания.
Новые базовые станции, разработанные инженерами Концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), позволяют использовать до 12 каналов связи с выделенным каналом управления. Это значительно повышает абонентскую емкость системы, ее надежность, а также увеличивает зону покрытия по сравнению с аппаратурой предыдущего поколения. В оборудовании применяется режим транкинга – автоматического выбора свободного канала при установлении вызова. Для повышения помехоустойчивости связи при замираниях сигнала в оборудовании реализована возможность разнесенного приема.
Аппаратура способна синхронизироваться от навигационных сигналов, самостоятельно диагностировать неисправности и автоматически корректировать режим работы. Оборудование совместимо со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. На сегодняшний день разработаны две модификации базовых станций DMR уровня Tier III для диапазонов частот 146-174 МГц и 401-486 МГц.
Для управления сетью связи специалистами концерна создан программный диспетчерский комплекс «Созвездие ДМР». Решение позволяет вести реестр пользователей, разграничивать уровни их доступа к элементам и возможностям радиосети, устанавливать индивидуальные и групповые вызовы между мобильной станцией и диспетчером, отправлять текстовые сообщения, а также отслеживать перемещение абонентов в режиме реального времени. Диспетчерский комплекс поддерживает актуальные версии операционных систем Windows и Astra Linux. Решение не требует установки дополнительного программного обеспечения – диспетчер работает через web-интерфейс с любого компьютера.
«Концерн «Созвездие» сформировал линейку DMR оборудования, включающую переносные и автомобильные радиостанции, базовые станции, ретранслятор, а также программное решение для управления сетью. Это позволит предприятию обеспечить заказчиков всеми необходимыми инструментами для создания и конфигурирования цифровых сетей радиосвязи. Сегодня наша аппаратура принята на снабжение крупнейшими предприятиями топливно-энергетического и электросетевого комплекса страны, а также МЧС России и Росгвардией», – заявил исполнительный директор Концерна «Созвездие» Борис Мовтян.
Все DMR устройства «Созвездия» обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги.