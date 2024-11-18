«Россети Кубань» обеспечили электричеством строительную площадку новой школы в Адыгее

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» подключили к электросетевой инфраструктуре энергокомпании строящуюся школу в поселке Табачный Майкопского района Республики Адыгея. Для строительной площадки нового учебного заведения компания выдала 255 кВт электрической мощности.

Для присоединения к электрическим сетям социально значимого объекта энергетики смонтировали высокотехнологичную комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА и построили участки воздушных линий электропередачи напряжением 10-0,4 кВ.

Образовательный центр на 250 мест в поселке Табачный возводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В двух трехэтажных корпусах разместятся кабинеты, мастерские, спортивный и актовый залы, помещения для клубно-кружковой работы, библиотека, столовая, медицинский пункт, вспомогательные помещения. Также на территории школы будут обустроены спортивная площадка и зоны отдыха.

Обеспечение своевременным технологическим присоединением социальных объектов – важная составляющая производственной деятельности электросетевой компании «Россети Кубань».

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края.