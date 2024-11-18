«Россети Юг» улучшили электроснабжение Юстинского района Калмыкии

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» повысили качество и надёжность электроснабжения потребителей в Юстинском районе Калмыкии. На этой территории площадью почти 8 тыс. км² проживают более 9,3 тыс. человек.

Для поддержания оборудования в надлежащем техническом состоянии в осенне-зимний период энергетики отремонтировали три комплектных трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ в отдалённых посёлках Чомпот, Белозерный, Юста.

На линиях электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в районном центре Цаган Аман, посёлках Харба, Чомпот и Барун заменили 12 опор на новые железобетонные. В Харбе энергетики заменили порядка 50 поврежденных изоляторов на ЛЭП 10 кВ.

На территории государственного заказника федерального значения «Харбинский» в зоне обитания краснокнижных видов и путей миграции перелетных птиц, энергетики установили 423 комплекта птицезащитных устройств (ПЗУ) на участках линий электропередачи, определенных на основе рекомендаций орнитологов. Конструкция ПЗУ предотвращает замыкание проводов в тот момент, когда птицы садятся на линию электропередачи. Установка устройств позволяет снизить количество связанных с птицами технологических нарушений на энергообъектах, благодаря чему электроснабжение потребителей становится надежнее.

Для предупреждения нарушений электроснабжения из-за падения веток и деревьев на провода в посёлках Цаган Аман, Бергин и Эрдниевский от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 0,3 га трасс воздушных линий электропередачи.