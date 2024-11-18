«Россети» присоединили к Единой национальной электрической сети почти 2,5 ГВт мощности за 9 месяцев 2024 года

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел в Ставропольском крае совещание с филиалами компании – МЭС, на котором рассмотрены итоги деятельности по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 9 месяцев 2024 года.

В мероприятии участвовали руководители профильных блоков компании и дочерних организаций, задействованных в обеспечении работы магистральной сетевой инфраструктуры, включая АО «Электромагистраль». Ключевой темой встречи стало повышение надежности ЕНЭС.

Андрей Муров отметил позитивные результаты Якутского и Хакасского предприятий, которые сократили аварийность на 55% и 41% к аналогичному периоду 2023 года. Также в числе лидеров он назвал Московское, Ямало-Ненецкое и Самарское предприятия (минус 14–28%). Перед всеми филиалами поставлена задача обеспечить необходимые показатели надежности при прохождении осенне-зимнего периода максимальных нагрузок.

Объем технологического присоединения за 9 месяцев 2024 года составил 2,5 ГВт в сумме по всем филиалам и АО «Электромагистраль». В числе крупнейших проектов было отмечено электроснабжение новых химических и добывающих предприятий на Дальнем Востоке.

Также на совещании обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры на приграничных территориях, обеспечение безопасности энергообъектов, подготовка к новому периоду тарифного регулирования. Кроме того, как подчеркнул Андрей Муров, для всех филиалов приоритетной задачей остается реализация инвестиционной программы в соответствии с утвержденными сроками.