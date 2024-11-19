Энергетики обновили оборудование на 15 подстанциях в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановые работы на 15 подстанциях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающие центры обеспечивают электроэнергией инфраструктуру 8 нефтяных месторождений, разработку которых ведет ЛУКОЙЛ. Стоимость технических мероприятий составила более 11 млн рублей.

На высоковольтных подстанциях специалисты выполнили ремонт силового оборудования – 65 разъединителей и 13 выключателей 35 и 110 кВ. На коммутационных аппаратах заменено 380 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на полимерные аналоги. Новое оборудование устойчиво к суровым климатическим условиям региона, а расчетный срок его службы составляет не менее 30 лет. Для комфорта потребителей все плановые мероприятия проводились поэтапно, без ограничения подачи электричества.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Своевременно выполненные на подстанциях работы позволили повысить надежность электроснабжения 8 месторождений углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.