Компания «Паритет» получла награду в номинации «Кабельно-проводниковая продукция» на Российском энергетическом форуме в Уфе

На Российском энергетическом форуме Паритет получил награду первой степени в номинации «Кабельно-проводниковая продукция».

Это важное достижение подчеркивает высокий уровень качества и надежности продукции компании, а также усилия всей команды.

Эта награда — результат тесного взаимодействия с нашими партнерами и клиентоориентированного подхода. Мы гордимся, что можем вносить свой вклад в развитие отрасли и радовать потребителей высокими стандартами.

Спасибо всем, кто поддерживает нас! Вместе мы движемся к новым вершинам.