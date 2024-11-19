Компания «Паритет» получла награду в номинации «Кабельно-проводниковая продукция» на Российском энергетическом форуме в Уфе
19 нояб. 2024, 15:15:15
479
Время чтения ≈ 1 минута
На Российском энергетическом форуме Паритет получил награду первой степени в номинации «Кабельно-проводниковая продукция».
Это важное достижение подчеркивает высокий уровень качества и надежности продукции компании, а также усилия всей команды.
Эта награда — результат тесного взаимодействия с нашими партнерами и клиентоориентированного подхода. Мы гордимся, что можем вносить свой вклад в развитие отрасли и радовать потребителей высокими стандартами.
Спасибо всем, кто поддерживает нас! Вместе мы движемся к новым вершинам.
Ответственный секретарь EL-Комитета НОПСМ Артём Колесник выступил в деловой программе чемпионата AVS ELECTRO SKILLS
19 нояб. 2024, 18:00:01
19 ноября в городе Липецк ГК «АВС-Электро» объединила на одной площадке ведущих производителей электротехники, крупнейшие строительно-монтажные организации, а также профессионалов в области электромонтажа. В рамках деловой программы AVS ELECTRO SKILLS состоялось выступление Ответственного секретаря EL-Комитета НОПСМ Артёма Колесника с темой «PRO качество от А до Я». В...
СПЕЦКАБЕЛЬ планирует укреплять позиции на рынке ОАЭ
19 нояб. 2024, 14:45:00
Столичный кабельный завод «Спецкабель» продемонстрировал инновационные разработки на бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах, организованной Центром поддержки экспорта «Моспром» в начале ноября. Это событие поможет открыть двери на один из самых многообещающих рынков мира. ОАЭ, обладая значительными запасами нефти и газа, активно инвестируют в новые технологии, на...
Компания:
Эн+ вошел в число крупнейших инвесторов, нарастив инвестиции до 126,1 млрд рублей
19 нояб. 2024, 12:30:11
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России 2024, составленный изданием Forbes. При формировании рейтинга издание учитывало совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в ра...
Укрепление сотрудничества: Бизнес-миссия Инкаба в Хошимине
19 нояб. 2024, 12:00:00
С 12 по 15 ноября в городе Хошимине, Вьетнам, состоялась бизнес-миссия с участием представителей Центра поддержки экспорта Пермского края. Основной целью мероприятия было укрепление стратегических партнерских отношений с вьетнамскими компаниями в таких ключевых направлениях деятельности Инкаба, как телекоммуникации, энергетика и производство специальных кабелей для быстроразвивающейся нефтегазовой...
Компания:
Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК развивает сотрудничество с московскими вузами
19 нояб. 2024, 10:15:00
Почти во всех отраслях российской экономики не хватает кадров. Как сотрудничество системообразующего предприятия – Группы ПОЛИПЛАСТИК с вузами помогает решать эту проблему? Сегодня рынок труда можно назвать дефицитным по рабочим, инженерным и экспертным позициям. Российскому бизнесу нужны выпускники с реальными компетенциями, способные решать практические задачи уже на старте карьеры. Но...
«Завод Москабель» примет участие в Сибирском энергетическом форуме
19 нояб. 2024, 10:00:11
На этой неделе «Завод Москабель» с собственным стендом участвует в Сибирском энергетическом форуме. В четвертый раз Группа компаний представит свою продукцию на крупнейшей в Сибири площадке для обсуждения актуальных вопросов большой и малой энергетики. Завтра, 20 ноября, в Красноярске стартует Сибирский энергетический форум — важное событие для энергетической отрасли Сибири, о...
Компания:
«Региональный Кабельный Завод» присоединился к Ассоциации НОПСМ и EL-Комитету
18 нояб. 2024, 17:15:00
РКЗ – это современное, динамично развивающееся предприятие по производству широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции, имеющая несколько собственных производственных площадок и складских комплексов, оснащенных современным производственным оборудованием и системами контроля качества выпускаемой продукции. Несмотря на молодой возраст компании, осуществляющей свою деятельность с...
НПП «Гиперлайн» завершило проект для школы «Новый Взгляд» с 25-летней гарантией
18 нояб. 2024, 16:30:00
Научно-производственное предприятие «Гиперлайн» укрепляет свои позиции лидера в сфере телекоммуникаций, завершая уникальный проект для школы «Новый Взгляд». Объект, оснащенный по последнему слову техники, становится эталоном современных телекоммуникационных решений для образовательных учреждений. Особое внимание в проекте уделено созданию высокопроизводительной структури...
«ЗЭТО» представит свою продукцию на «Electricity Algeria expo 2024»
18 нояб. 2024, 16:15:11
С 25 по 28 ноября ЗАО «ЗЭТО» примет участие в выставке Electricity Algeria expo 2024. Мероприятие состоится в Алжире на площадке выставочного центра Algerian Society of Fairs and Exports — Algiers Fair. Electricity Algeria Expo 2024 — это масштабное мероприятие, объединяющее ведущих производителей, поставщиков и экспертов в области электротехники. Выставка...
Участники международной выставки «Рудник-2024» познакомились с решениями IEK для энергоснабжения горнорудных предприятий
18 нояб. 2024, 15:44:47
Решения IEK для бесперебойного электроснабжения в горно-химической отрасли были представлены на XII Уральском горнопромышленном форуме «Рудник будущего», который проходил в рамках Международной выставки оборудования и технологий горнодобывающей отрасли «Рудник-2024». Выставка «Рудник-2024» была организована при поддержке Минпромторга Росси...
«СмоленскЭлектроКабель» успешно внедрил стандарт системы менеджмента качества
18 нояб. 2024, 14:27:30
Производственное объединение «СмоленскЭлектроКабель» успешно внедрил стандарт системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта INTI.S.QS.1-2020. Это подтвердил и итоговый аудит, проведенный на предприятии на прошлой неделе. Структурные подразделения компании в течение года разрабатывали и внедряли СМК. Первыми результатами работ стало проведение у...
Компания:
Стартует чемпионат электриков IEK-2025
18 нояб. 2024, 09:15:00
В 2024 году VII Открытый чемпионат электриков IEK вызвал огромный интерес у профессионального сообщества. Мы пригласили участвовать в нем более 100 000 электриков — и после многих этапов выбрали лучшего из них. В 2025 году наш Чемпионат электриков выйдет на новый уровень — международный. А значит, у тебя еще больше причин...
Компания СПКБ Техно внесена в реестр российской промышленной продукции
15 нояб. 2024, 17:15:00
Компания СПКБ Техно внесена в реестр российской промышленной продукции, что является знаком качества, подтверждающим добросовестное производство и соответствие всем критериям отечественного производителя. На текущий момент получено заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Полный список выпускаемой продукции доступен на сайте https://gisp...
Компания:
В ТПП РФ обсудили развитие физической инфраструктуры информационных технологий
15 нояб. 2024, 16:15:00
13 ноября 2024 года в Торгово-промышленной палате РФ прошло заседание Комиссии по развитию физической инфраструктуры информационных технологий. В мероприятии приняли участие эксперты и представители ведущих компаний и организаций, включая генерального директора АО «Вестелеком» и АО «РТ-Регионы» Олега Крапчетова, учредителя компании «Критерии Консалт» Светлану То...
ООО «Калужский кабельный завод» получил знак «Российская промышленная продукция» в ГИСП
15 нояб. 2024, 15:30:00
ООО «Калужский кабельный завод» включен в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, что подтверждает производство кабельной продукции на территории России. Подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства от 17.07.2015 №719. Страницу Калужского кабельного завода Вы можете...
Компания:
ООО «Кавказкабель» принял участие в международном форуме-выставке InRussia-2024
15 нояб. 2024, 15:00:00
Форум проходил 17-18 октября 2024 года в центре «МинводыЭКСПО» город Минеральные воды, где кабельный завод «Кавказкабель» представил свой ассортимент кабельно-проводниковой продукции. Специалисты завода познакомили посетителей выставки с продукцией: ее техническими характеристиками, особенностями условий эксплуатации. В рамках данного форума-выставки состоялось более 200...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» проявляет заботу об экологии и окружающей среде
15 нояб. 2024, 14:00:00
15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» проявляет заботу об экологии и окружающей среде, практикуя вторичную переработку и утилизацию материалов. Предприятие использует переработанные материалы для создания новых изделий исключительно в тех случаях, когда это допускает ГОСТ и технологический процесс, не снижая конечное качество про...
Компания:
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию монтажных проводов
15 нояб. 2024, 10:15:08
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.HB62.B.01598/24 со сроком действия с 05.11.2024 по 04.11.2029 на провода монтажные, теплостойкие, с изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена, в том числе экранированные,...
Компания:
«Контактор» запустил производство аксессуаров для КПРО и ВА57-35М
15 нояб. 2024, 10:00:12
Полное импортозамещение и локализация производства — одно из ключевых направлений развития продуктового предложения «Контактор». Успешно и в срок запущено локальное производство самых важных электрических аксессуаров для автоматических выключателей в литом корпусе серий ВА04-31Про до 125А (Кпро 100), ВА04-35Про до 250А (Кпро 250), а также ВА57-35 М до 250А. Аксессуары универса...
Компания:
Режкабель начал новый проект по автоматизации производства
15 нояб. 2024, 09:15:09
На Режевском кабельном заводе внедряется автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) с использованием IIoT — это структура объединённых компьютерных сетей и подключённых промышленных объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением, которая позволяет собирать и обмениваться данными, обеспечивая удалённый контроль и управление в автоматизированном реж...
Компания: