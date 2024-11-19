Намечены следующие шаги на пути к созданию объединенной энергосистемы Северных морей

Министры энергетики стран-участниц Энергетического сотрудничества Северных морей (North Seas Energy Cooperation, NSEC)* одобрили рабочую программу на период 2025-2027 гг. Рабочая программа направлена на развитие достигнутых на сегодняшний день успехов в рамках NSEC и реализацию достигнутого в январе 2023 г. необязательного соглашения между странами-участницами NSEC о увеличении до 218 ГВт совокупной мощности шельфовой возобновляемой генерации в экосистеме Северных морей к 2050 г. В качестве промежуточных этапов намечено достижение 60,3 ГВт суммарной мощности шельфовой возобновляемой генерации к 2030 г. и 158,3 ГВт к 2040 г., что в совокупности с реализацией проектов в области шельфовой возобновляемой энергетики в других морях региона должно обеспечить выполнение намеченных ЕС задач по достижению не менее 300 ГВт мощности шельфовой ветровой и 40 ГВт мощности океанической генерации к 2050 г.

В целом рабочая программа сосредоточена на конкретных действиях по развитию шельфовой возобновляемой энергетики и необходимой шельфовой электросетевой инфраструктуры, включая строительство шельфовых гибридных электрических соединений**, реализацию совместных проектов в области возобновляемой энергетики, а также производство и передачу водорода и дальнейшую интеграцию энергетических систем. Проекты строительства гибридных соединений и другие совместные проекты, объединяющие множество активов в различных странах, должны стать неотъемлемой частью будущей объединенной энергосистемы в Северных морях. Однако их реализация сталкивается с многочисленными препятствиями, которые необходимо устранить, особенно в отношении нормативно-правовой базы и рыночных механизмов, в том числе форвардного и балансирующего энергорынков. Другие направления работы в данной области включают в себя устранение препятствий для свободного доступа стран-участниц NSEC к гибридным соединениям и кластерам шельфовой ветровой генерации, а также разработку регионального и скоординированного подхода к развитию шельфовой возобновляемой энергетики в Северных морях. Другие области для дальнейшей работы в рамках NSEC – это шельфовое пространственное планирование, экологическая оценка и процессы управления для полного использования энергетического потенциала Северных морей. Одним из ключевых направлений работы в рамках NSEC является разработка конкретного плана действий по решению наиболее актуальных вопросов, направленных на обеспечение сбалансированного сосуществования ВИЭ-генерации и природных ресурсов. Еще одним направлением работы является совершенствование долгосрочного планирования развития электросетевой инфраструктуры с учетом потребностей в ее строительстве как на шельфе, так и на суше, а также интеграция энергетического сектора стран-участниц NSEC, включая конкретные меры по оптимальному планированию развития инфраструктуры, например, реализацию концепции построения электрической сети «Hub-and-Spoke», а также технологий «Power-to-X»*** наряду с другими инновационными технологиями, такими как «Gas-to-Wire»(GTW)****.

Также, учитывая потенциал производства возобновляемого водорода на базе электроэнергии, вырабатываемой шельфовыми ВЭС, который будет играть важную роль в европейской энергетической системе после 2030 г., для лучшего понимания основных текущих проблем необходимо провести оценку перспектив развития шельфового и прибрежного производства водорода в регионе Северных морей. Необходимо составить карту центров спроса на водород и вместе с национальными планами по развитию водородной энергетики включить их в обсуждение развития соответствующей инфраструктуры.

В опубликованном ENTSO-E в январе 2024 г. документе «Sea-Basin ONDP Report TEN-E Offshore Priority Corridor: Northern Seas Offshore Grids», в котором анализируется развитие шельфовой электрической сети в регионе Северных морей, отмечается, что значительное увеличение объемов шельфовой возобновляемой и сокращение мощности тепловой генерации приведет к тому, что энергобаланс будет зависеть от погодных условий, что изменит подходы и потребует большей гибкости в управлении энергосистемами стран-участниц NSEC. По оценкам ENTSO-E, в период до 2030 г. необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию 15 ГВт мощности шельфовой ветровой генерации при условии, что к 2030 г. уже должны быть введены в эксплуатацию первые гибридные соединения, а около 2040 г. появятся первые взаимосвязанные кластеры шельфовой ветровой генерации.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy https://www.smart-energy.com

* Под Северными морями в рамках NSEC понимается экосистема, охватывающая Северное, Ирландское и Кельтское моря, а также пролив Ла-Манш. Членами NSEC являются Бельгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция, а также Еврокомиссия. Отношения с Великобританией выстраиваются отдельно.

** Гибридные электрические соединения предназначены не только для выдачи электроэнергии, вырабатываемой шельфовой возобновляемой генерацией, но и для трансграничных обменов электроэнергией.

*** Технология преобразования электроэнергии в другие виды энергии.

**** Технология GTW подразумевает выработку электроэнергии на месте добычи природного газа на шельфе с передачей ее в наземную электрическую сеть по подводному кабелю.