Филиал ПАО «Россети» обновил изоляцию на 25 магистральных ЛЭП в Югре

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили более 4 тыс. новых стеклянных изоляторов на 25 линиях электропередачи 220–500 кВ в одном из крупнейших районов Ханты-Мансийского автономного округа – Нижневартовском. Это повысило надежность электроснабжения нефтегазовых предприятий, а также около 450 тыс. жителей Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Покачей и Радужного.

Новые изоляторы изготовлены из закаленного стекла и обладают повышенной механической прочностью, устойчивостью к воздействию внешней среды, в том числе резким перепадам температур, характерным для региона. Дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально без применения специальной диагностики, что позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременный ремонт.

Изоляторы соединены в гирлянду, которая необходима для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам. Повреждения устройств на линии электропередачи могут приводить к коротким замыканиям и технологическим нарушениям. Чтобы минимизировать риски энергетики регулярно проводят осмотры ЛЭП.

В 2025 году планируется замена еще 3,2 тыс. изоляторов в Нижневартовском районе. В прошлом году было установлено 2,7 тыс. устройств.