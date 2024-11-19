«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией новую детскую поликлинику в станице Староминской

Специалисты Ленинградского филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании детскую поликлинику в станице Староминской одноименного района Краснодарского края. Объем выданной мощности составил 490 кВт.

Для технологического присоединения учреждения здравоохранения к электрическим сетям энергетики построили и реконструировали около 6 км линий электропередачи, установили 200 новых опор и систему учета электроэнергии.

Новая детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. В ней будут принимать педиатр, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, невролог, стоматолог и другие специалисты. В здании поликлиники будут расположены отделение функциональной диагностики и лаборатория.

Строительство нового социального объекта ведется в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Информация о процедуре технологического присоединения доступна на сайте компании «Россети Кубань». Также заявку на подключение к сетевой инфраструктуре можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.