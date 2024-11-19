«Россети» обеспечили мощностью крупный технопарк в Новой Москве, где будут производить оборудование для электрораспределения

Специалисты «Россети Московский регион» завершили работы по присоединению к сетям технологического промышленного парка «Сенькино» в Троицком административном округе Москвы. Обеспечена выдача потребителю 4,5 МВт мощности.

Энергетики построили комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ, проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью 6 км, из которых 1,4 км пройдено в закрытых переходах методом горизонтально направленного бурения. Также выполнена реконструкция ячейки подстанции 110 кВ «Былово».

«Сенькино» – современный парк формата light industrial, подразумевающий небольшие автономные помещения с универсальной конструкцией. Общая площадь комплекса составит более 70 тыс. кв. м. После ввода в эксплуатацию здесь локализуют производство высокотехнологичного оборудования для разных отраслей, включая электрораспределение. Проект позволит создать свыше 2,8 тыс. рабочих мест.