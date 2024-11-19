«Россети» обеспечили мощностью крупный технопарк в Новой Москве, где будут производить оборудование для электрораспределения

19 нояб. 2024, 13:30:00
490
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
Авторы и источники / Правообладателям

 Специалисты «Россети Московский регион» завершили работы по присоединению к сетям технологического промышленного парка «Сенькино» в Троицком административном округе Москвы. Обеспечена выдача потребителю 4,5 МВт мощности.

Энергетики построили комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ, проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью 6 км, из которых 1,4 км пройдено в закрытых переходах методом горизонтально направленного бурения. Также выполнена реконструкция ячейки подстанции 110 кВ «Былово».

«Сенькино» – современный парк формата light industrial, подразумевающий небольшие автономные помещения с универсальной конструкцией. Общая площадь комплекса составит более 70 тыс. кв. м. После ввода в эксплуатацию здесь локализуют производство высокотехнологичного оборудования для разных отраслей, включая электрораспределение. Проект позволит создать свыше 2,8 тыс. рабочих мест.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией новую детскую поликлинику в станице Староминской
19 нояб. 2024, 17:00:01
Специалисты Ленинградского филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании детскую поликлинику в станице Староминской одноименного района Краснодарского края. Объем выданной мощности составил 490 кВт. Для технологического присоединения учреждения здравоохранения к электрическим сетям энергетики построили и реконструировали около 6 км линий электропередачи, установ...
Филиал «Чувашэнерго» проводит масштабную работу по выявлению незаконных линий связи
19 нояб. 2024, 16:30:00
В 2024 году энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» выявили более 5 тыс. км оптоволокна, самовольно смонтированного на энергообъектах. В частности, нарушения выявлены в Алатырском муниципальном округе. Оборудование провайдера связи «Алатырь Телеком» было смонтировано на опорах ЛЭП незаконно, без получения у энергетиков технических условий...
Энергетики обновили оборудование на 15 подстанциях в Югре
19 нояб. 2024, 16:15:00
«Россети Тюмень» завершили плановые работы на 15 подстанциях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающие центры обеспечивают электроэнергией инфраструктуру 8 нефтяных месторождений, разработку которых ведет ЛУКОЙЛ. Стоимость технических мероприятий составила более 11 млн рублей. На высоковольтных подстанциях специалисты выполнили ремонт силового оборудования –...
В сетевых компаниях АО «БЭСК» проводят плавки гололеда на ЛЭП
19 нояб. 2024, 15:30:00
ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» (дочерние компании АО «БЭСК») успешно прошли первые испытания гололедом. Колебания температуры в районе 0 градусов Цельсия, обильные снегопады, налипание мокрого снега на провода и грозотросы ЛЭП – все это обычно приводит к образованию наледи на линиях электропередачи. Особенно сложная ситуация складывается в восточной горной...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 200 тысяч жителей Кировского района Ленобласти
19 нояб. 2024, 15:00:12
 Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили модернизацию энергообъекта, обеспечивающего надежное электроснабжение жителей Кировского района Ленинградской области. Подстанция 110 кВ «Дубровская ТЭЦ» была передана владельцем в аренду «Россети Ленэнерго», после чего энергетики провели испытания оборудова...
«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения Джубгского городского поселения Туапсинского района
19 нояб. 2024, 14:15:00
Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили ремонт более 10 км линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в населенных пунктах Джубгского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и санаторно-курортных объектов села Бжид и бухты Инал, а также создать возможности для подключения новых...
Филиал ПАО «Россети» обновил изоляцию на 25 магистральных ЛЭП в Югре
19 нояб. 2024, 13:45:00
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили более 4 тыс. новых стеклянных изоляторов на 25 линиях электропередачи 220–500 кВ в одном из крупнейших районов Ханты-Мансийского автономного округа – Нижневартовском. Это повысило надежность электроснабжения нефтегазовых предприятий, а также около 450 тыс. жителей Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Покачей и Рад...
Филиал ПАО «Россети» усилил конструкции 21 магистральной ЛЭП в Нижегородской области
19 нояб. 2024, 11:30:00
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги завершили ремонт 96 фундаментов опор на 21 линии электропередачи 220-500 кВ в Нижегородской области. Выполненные работы нацелены на рост надежности электроснабжения региона, где проживает более 3 млн человек, предприятий нефтегазовой, химической и металлургической отраслей. Особое внимание было уделено ЛЭП 500 кВ, обеспечивающим эне...
За 9 месяцев 2024 года «Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией почти 23 тысячи объектов
19 нояб. 2024, 10:30:00
 За девять месяцев текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 22 874 объекта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью почти 850 МВт. В Санкт-Петербурге с января по сентябрь энергетики подключили к сетям 373 социально значимых объекта, в том числе 18 средних общеобразовательных школ, 23 детских дошкольных учреждения,...
Энергетики «Пермэнерго» оперативно обеспечили электроснабжение жилых домов, строительство которых завершается в городе Оса в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
19 нояб. 2024, 09:45:11
Специалисты пермского филиала «Россети Урал» создали электросетевую инфраструктуру для подключения четырех многоквартирных жилых домов блокированной застройки в городе Оса. В соответствии со своими обязательствами по договору технологического присоединения энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную трансформатором мощностью 630 кВА. Кроме того, были см...
ДРСК работает над повышением надежности электроснабжения в Надеждинском районе Приморья
19 нояб. 2024, 09:00:00
Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают реализацию мероприятий по повышению надёжности и качества электроснабжения потребителей Надеждинского муниципального района Приморья в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК). В 2024 году специалисты Д...
«Россети» присоединили к Единой национальной электрической сети почти 2,5 ГВт мощности за 9 месяцев 2024 года
18 нояб. 2024, 16:45:00
Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел в Ставропольском крае совещание с филиалами компании – МЭС, на котором рассмотрены итоги деятельности по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 9 месяцев 2024 года. В мероприятии участвовали руководители профильных блоков компании и дочерних организаций, задействованных в обеспече...
«Россети Кубань» обеспечили электричеством строительную площадку новой школы в Адыгее
18 нояб. 2024, 14:30:02
В Адыгейском филиале «Россети Кубань» подключили к электросетевой инфраструктуре энергокомпании строящуюся школу в поселке Табачный Майкопского района Республики Адыгея. Для строительной площадки нового учебного заведения компания выдала 255 кВт электрической мощности. Для присоединения к электрическим сетям социально значимого объекта энергетики смонтировали высокотехнологичную ком...
Энергетики повысили надежность электроснабжения 5 тысяч жителей Югры
18 нояб. 2024, 13:00:05
«Россети Тюмень» завершили ремонт двухцепной отпайки «Ун – Юган» от воздушной линии электропередачи 110 кВ «Картопья – Вандмтор-1,2» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности электроснабжения 5 тысяч жителей поселка Унъюган компания направила около 4 млн рублей. В рамках плановых работ на воздушной линии энергетики...
«Россети Юг» улучшили электроснабжение Юстинского района Калмыкии
18 нояб. 2024, 11:30:11
Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» повысили качество и надёжность электроснабжения потребителей в Юстинском районе Калмыкии. На этой территории площадью почти 8 тыс. км² проживают более 9,3 тыс. человек. Для поддержания оборудования в надлежащем техническом состоянии в осенне-зимний период энергетики отремонтировали три комплектных трансформаторны...
«Пензаэнерго» выдало новым потребителям более 58 МВт мощности
18 нояб. 2024, 11:00:00
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 10 месяцев 2024 года. Всего за отчетный период исполнен 1931 договор технологического присоединения. Из этого числа 480 – с юридическими лицами, 1451 – с физическими. В рамках работ по технологическому присоединению построено и реконструировано...
На Владивостокской ТЭЦ-2 установлен главный элемент будущего котла
18 нояб. 2024, 10:15:00
 На Владивостокской ТЭЦ-2 (входит в Группу РусГидро) в рамках проведения второго этапа масштабной реконструкции, предусматривающего замену турбоагрегата №2 и монтаж нового котлоагрегата №2, монтажники установили на проектную отметку основной элемент котла – барабан. «В технологическом процессе барабан играет ключевую роль, он еще называется сердцем котла. Предназначен для отд...
Новая кабельная линия 110 кВ обеспечит надежное энергоснабжение Первомайского района Владивостока
18 нояб. 2024, 10:00:00
Дальневосточная распределительная сетевая компания (входит в Группу РусГидро) продолжает строительство новой кабельной линии 110 кВ ВТЭЦ-2 — Патрокл, которая значительно повысит надежность электроснабжения жителей Первомайского района Владивостока. Строительство новой кабельной линии протяженностью более 4 км ведется в условиях плотной городской застройки. Сейчас специалисты прокладывают тр...
«Россети Московский регион» в подмосковной Рузе установили быструю зарядную станцию для электромобилей
15 нояб. 2024, 16:30:00
«Россети Московский регион» установили быструю элеткрозарядную станцию (ЭЗС) мощностью 150 кВт для электромобилей в г.о. Руза. Зарядка расположена на парковке на ул. Социалистическая. На данной ЭЗС одновременно смогут заряжаться два электромобиля. Станция оснащена разъемами как для авто отечественного производства, так и для китайских машин. Проект по открытию сети зарядных станций...
«Россети Северный Кавказ» выявили девять бесхозяйных энергообъектов в Карачаево-Черкесии
15 нояб. 2024, 16:00:00
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» за 10 месяцев 2024 года выявили девять бесхозяйных электросетевых объектов в Адыге-Хабльском, Зеленчукском и Хабезском районах республики. Трансформаторные подстанции 0,4/10 кВ суммарной мощностью 1,8 МВА в станице Зеленчукской, аулах Хабез и Вако-Жиле были установлены в период с 1960 по 199...