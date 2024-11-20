ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию силовых кабелей

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU C-RU.HB62.B.01603/24 со сроком действия с 08.11.2024 по 07.11.2029 на кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе плоской формы (П), с заполнением (з), экранированные, бронированные, не распространяющие горение, в том числе с низким дымо- и газовыделением, в том числе в холодостойком исполнении, УХЛ и Т, марок: ВВГ-ХЛ, ВВГз-ХЛ, ВВГ-П-ХЛ, ВВГнг(А), ВВГзнг(А)-ХЛ, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГ-Пнг(А)-LS-ХЛ, ВВГЭ-ХЛ, ВВГЭз-ХЛ, ВВГЭнг(А), ВВГЭзнг(А), ВВГЭнг(А)-ХЛ, ВВГЭзнг(А)-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ВБШв-ХЛ, ВБШвз-ХЛ, ВБШвнг(А), ВБШвзнг(А), ВБШвнг(А)-ХЛ, ВБШвзнг(А)-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К13-030-2003 "Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение".