Правительство РФ утвердило механизмы целевого инвестирования в сфере электроэнергетики

Разработанные ФАС России постановления приняты в целях реализации принципа тарифы в обмен на инвестиции и приоритизации инвестпрограмм в электроэнергетике

Принятые положения позволят устанавливать долгосрочные тарифы исходя из их экономической обоснованности, в том числе с применением "эталонного" принципа, а также снизить дифференциацию операционных расходов сетевых организаций. Кроме того, утвержденные положения позволят создать эффективный механизм инвестирования в электросетевую инфраструктуру и повысить уровень модернизации.

Так, принятое постановление Правительства РФ от 19.11.2024 № 1582 вводит оптимизацию операционных расходов ТСО путем определения предельной величины удельных затрат на обслуживание единицы электросетевого оборудования. С 2025 года в каждом регионе будут определяться расходы крупнейшей ТСО, а далее соответствующими параметрами будут определяться удельные расходы иных ТСО в субъекте.

Принятое постановление Правительства РФ от 19.11.2024 № 1583 вводит понятие «целевой» амортизации. Документ устанавливает, что расходы на амортизацию будут включаться в необходимую валовую выручку территориальной сетевой организации только при наличии утвержденной инвестиционной программы.

Постановление Правительства РФ от 19.11.2024 № 1581 совершенствует механизм консолидации объектов электросетевого хозяйства. Со следующего года регулятор будет пересматривать уровень потерь электроэнергии в случае, если в результате консолидации объем перетока в сети вырос на 20% и более.

Принятое постановление Правительства РФ от 19.11.2024 № 1584 позволит «донастроить» правила заключения, изменения и расторжения соглашений об условиях ведения регулируемых видов деятельности. Документ уточняет особенности ценообразования в отношении сетевых организаций при заключении регуляторных соглашений с региональными органами тарифного регулирования.

Принятые постановления Правительства РФ вступили в силу с момента их официального опубликования.

Региональным органам тарифного регулирования необходимо учесть установленные Правительством РФ положения при утверждении регулируемых тарифов в электроэнергетике на 2025 и последующие годы.