RusCable Insider Digest в 2025 году: интерактивный формат, новые темы и приглашение к сотрудничеству
Журнал RusCable Insider Digest, входящий в медиахолдинг «РусКабель», продолжит радовать читателей в 2025 году ежемесячными выпусками. Мы остаемся верны своей концепции – каждый номер будет посвящен одной ключевой теме, что позволяет глубже раскрывать актуальные вопросы рынка кабелей, электротехники и энергетики.
В дополнение к ежемесячным номерам нас ждут специальные выпуски, приуроченные к главным событиям года, таким как выставки и конференции.
Темы выпусков на 2025 год
- Январь: пластикаты
- Февраль: телеком и связь
- Март: специальный выпуск Cabex
- Апрель: нефтегаз
- Май: испытания и сертификация кабеля
- Июнь: металлы и цены
- Июль: стройка и монтаж
- Август: роботизация, цифровизация, искусственный интеллект
- Сентябрь: спецкабель
- Октябрь: оборудование
- Ноябрь: энергетика
- Декабрь: итоги года
Что делает RusCable Insider Digest уникальным?
Наш журнал отличается от традиционных печатных изданий благодаря интерактивному цифровому формату, который открывает новые возможности:
- Безграничный охват аудитории: журнал доступен онлайн, что делает его доступным читателям по всему миру без ограничений логистики или тиража.
- Интерактивность и гиперссылки: материалы включают прямые гиперссылки на сайты наших партнеров, что увеличивает их посещаемость и стимулирует взаимодействие с читателями.
- Быстрый доступ к контенту: читатели могут легко искать нужную информацию, делиться ею с коллегами и сохранять для последующего использования.
Что ждет читателей в 2025 году?
- Репортажи с ключевых выставок и событий, включая эксклюзивные фотографии;
- Интервью с лидерами рынка и экспертами отрасли;
- Аналитические статьи и обзоры, которые помогают лучше понимать текущие тренды и вызовы.
Приглашаем рекламодателей и партнеров!
RusCable Insider Digest – это отличная площадка для продвижения бренда и установления деловых связей. Мы приглашаем рекламодателей выбрать выпуски, соответствующие их тематике, и предоставить материалы для публикации.
Почему сотрудничать с нами выгодно?
- Широкая аудитория профессионалов: от кабельных заводов до дистрибьюторов, инжиниринговых компаний и отраслевых ассоциаций.
- Интерактивный формат: гиперссылки в материалах обеспечивают прямую связь с вашей аудиторией.
- Эксклюзивный контент: ваши материалы будут опубликованы в окружении сильного и актуального контента.
Как стать частью RusCable Insider Digest?
- Свяжитесь с нашей редакцией: insider@ruscable.ru
- Подробнее на сайте: http://insider.ruscable.ru
Не упустите шанс использовать интерактивность для продвижения вашего бизнеса. RusCable Insider Digest – это издание, которое объединяет профессионалов и делает ваше присутствие в отрасли ярким!