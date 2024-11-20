С начала 2024 года «Россети Юг» увеличили на 23% объем предоставленной мощности новым потребителям

С января по октябрь 2024 года компания «Россети Юг» предоставила новым потребителям в регионах присутствия более 456 МВт мощности. Это на 23% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Компания исполнила 13,4 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям (+12%).

Наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Ростовэнерго» обеспечил новых потребителей 296 МВт мощности (+27%), исполнив более 6,3 тыс. договоров (+6%). В Волгоградской области, несмотря на сокращение количества заявителей на технологическое присоединение к сетям, объем предоставленной мощности вырос на

20%, до 82,6 МВт. Это связано с обеспечением дополнительной мощностью крупных промышленных предприятий. Филиал «Астраханьэнерго» в 2024 году увеличил объем предоставленной мощности на 12% – до 66 МВт. Здесь за 10 месяцев исполнено 4,3 тыс. договоров (+27%). В Республике Калмыкия присоединены более 950 новых потребителей (+32%) с выданной мощностью 11,8 МВт (+36%).

Среди социально значимых объектов, электрифицированных в текущем году, школы в Ростовской области и Калмыкии, детский сад и медицинские учреждения в Астраханской области.

За 10 месяцев 2024 года «Россети Юг» заключили около 13 тыс. новых договоров техприсоединения (+17%) суммарной заявленной мощностью 527 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Здесь же можно отслеживать ход её рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.