В Тегеране состоялись переговоры Сергея Цивилева с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади

Сергей Цивилев в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран провел переговоры с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади по вопросам развития сотрудничества в энергетике и промышленности. В состав делегации также вошли представители российских компаний и государственных ведомств.



Сергей Цивилев отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Ирана продолжает активно развиваться.



В ходе встречи стороны рассмотрели перспективные направления развития взаимодействия в области электроэнергетики, использовании возобновляемых источников энергии и научно-технического сотрудничества в ТЭК.



В частности, были рассмотрены вопросы строительства электростанции Сирик на юге Ирана.

«Видим большой потенциал в развитии российско-иранского научно-технического сотрудничества во всех отраслях топливно-энергетического комплекса», – заявил глава Минэнерго России.

