В Тегеране состоялись переговоры Сергея Цивилева с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади

20 нояб. 2024, 18:00:18
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики Р...
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Сергей Цивилев в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран провел переговоры с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади по вопросам развития сотрудничества в энергетике и промышленности. В состав делегации также вошли представители российских компаний и государственных ведомств.

Сергей Цивилев отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Ирана продолжает активно развиваться.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективные направления развития взаимодействия в области электроэнергетики, использовании возобновляемых источников энергии и научно-технического сотрудничества в ТЭК.

В частности, были рассмотрены вопросы строительства электростанции Сирик на юге Ирана. 

«Видим большой потенциал в развитии российско-иранского научно-технического сотрудничества во всех отраслях топливно-энергетического комплекса», – заявил глава Минэнерго России.
 

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