Канатные дороги планируют строить в Сочи для разгрузки автодорог

Для перевозки пассажиров и снижения нагрузки на автодороги в Сочи возведут канатные дороги, сообщил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр журналистам в среду.

"Соглашение о развитии транспортной инфраструктуры в Сочи, в частности, строительства канатных дорог, подписано с компанией "Урбантех Канатные дороги", - сказал вице-мэр.

Он отметил, что Сочи "продолжает развиваться высокими темпами, ожидаемый туристический поток по итогам года составит 8 млн человек".

"Вопрос модернизации инфраструктуры для нас - один из приоритетных. Город расположен на сложном рельефе, и организация в горных микрорайонах с высокой плотностью населения сообщения посредством канатных дорог может оказаться очень перспективным направлением", - подчеркнул Бауэр.

По его словам соглашение, подписанное по поручению главы Сочи Андрея Прошунина, "потенциально создаст новые возможности для комплексного развития новой транспортной среды, улучшения благополучия жителей, дальнейшего социально-экономического роста и укрепления туристического потенциала Сочи".

"Основным направлением соглашения является определение приоритетных маршрутов и форм сотрудничества, поддерживающих реализацию Стратегии социально-экономического развития города Сочи, включая внедрение современных транспортных решений", - пояснил заместитель главы Сочи.

В свою очередь генеральный директор компании "Урбантех Канатные дороги" Андрей Денисенков сказал, что в Сочи - "огромный потенциал и высокая эффективность использования канатных дорог как решения для локального транспортного сообщения для жителей и гостей курортного Сочи".

"Канатные дороги завоевывают симпатии городов по всему миру, поскольку являются самым безопасным, экологичным, бесшумным и терраэффективным видом транспорта, оказывающим минимальное воздействие на человека и окружающую среду. Наш опыт проработки аналогичных проектов в других городах России позволит сформировать оптимальные предложения, ориентированные на развитие транспорта для жителей и туристов", - сказал генеральный директор компании.

Предполагается, что "Урбантех Канатные дороги" и администрация Сочи совместно проведут комплексное исследование транспортных и градостроительных особенностей города, определят перспективные направления для маршрутов канатных дорог на XVIII Международном форуме и выставке "Транспорт России", который проходит 19-21 ноября в Москве в Гостином дворе.