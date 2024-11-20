Модернизацию аэродрома аэропорта Чебоксар планируется начать во II квартале 2025 года

32 минуты назад
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Источник:
interfax-russia.ru
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Модернизацию аэродромной инфраструктуры аэропорта Чебоксар планируется начать во II квртале 2025 года, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале после встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

"Проектные работы по капитальному ремонту начаты. Росавиация заключила контракт на проектирование капитального ремонта перрона и рулежной дорожки (...), начато обследование территории аэродрома, включая проведение геологических и геодезических исследований", - написал Николаев.

Он также сообщил, что в конце декабря после завершения реконструкции аэровокзал Чебоксар приступит к обслуживанию пассажиров. Новый аэропорт рассчитан на пропуск около 700 тыс. пассажиров в год. .

"В этом году ожидаем очередной рекорд пассажиропотока, который, скорее всего, превысит 550 тыс. пассажиров", - написал глава республики.

Как сообщалось, реконструкция аэродрома в Чебоксарах станет первым проектом, реализованным за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Фонд развития инфраструктуры воздушного транспорта планируется наполнять за счет сборов с авиакомпаний. Ежегодно в фонд предполагается направлять по 10-12 млрд рублей.

Чебоксарский аэропорт в 2023 году обслужил 508 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем годом ранее.

Реконструкцию терминала аэропорта с августа 2021 года ведет структура ГК "Аэрофьюэлз" - ООО "Международный аэропорт Чебоксары" (МАЧ). МАЧ взял объект в аренду на 25 лет, при этом договор предполагает обязательное инвестирование собственных средств арендатора в реконструкцию арендуемого имущества, проведение капитального и текущего ремонта.

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