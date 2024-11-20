«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией машиностроительный завод в Сосновом Бору
20 нояб. 2024, 16:45:11
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Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 630 кВт дополнительной мощности машиностроительному заводу в Сосновоборском районе Ленинградской области. Общий объем присоединенной мощности превысил 1,6 МВт. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Коваши». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ.
Сосновоборский завод специализируется на производстве комплектующих для предприятий металлургической, химической, нефтегазовой и атомной промышленности.
«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома: на ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».
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19 нояб. 2024, 11:30:00
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги завершили ремонт 96 фундаментов опор на 21 линии электропередачи 220-500 кВ в Нижегородской области. Выполненные работы нацелены на рост надежности электроснабжения региона, где проживает более 3 млн человек, предприятий нефтегазовой, химической и металлургической отраслей. Особое внимание было уделено ЛЭП 500 кВ, обеспечивающим эне...
За 9 месяцев 2024 года «Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией почти 23 тысячи объектов
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