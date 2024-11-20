«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией машиностроительный завод в Сосновом Бору

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 630 кВт дополнительной мощности машиностроительному заводу в Сосновоборском районе Ленинградской области. Общий объем присоединенной мощности превысил 1,6 МВт. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Коваши». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ.

Сосновоборский завод специализируется на производстве комплектующих для предприятий металлургической, химической, нефтегазовой и атомной промышленности.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома: на ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».