«Россети» провели ремонт на одном из крупнейших спецпереходов ЛЭП на Дальнем Востоке

«Россети» завершили ремонт энергомоста через реку Амур – участка линии электропередачи 220 кВ «Волочаевка/т – РЦ», которая связывает Еврейскую автономную область и Хабаровский край, а также питает Транссиб. Работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей.

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока смонтировали на спецпереходе новый неизолированный компактированный провод со стальным сердечником, который характеризуется высокой степенью устойчивости к образованию наледи и повышенной прочностью, что снижает вероятность его обрыва в результате ветровых нагрузок. Прокладка произведена одной строительной длиной, не имеющей соединений, что повысило надежность транзита электроэнергии.

Специальный переход ЛЭП через Амур общей протяженностью свыше 4 км был введен в эксплуатацию в 1965 году. Длина самого большого пролета составляет более 1,6 км, высота опор – свыше 160 м.

По линии 220 кВ «Волочаевская/т – РЦ» осуществляется переток электроэнергии от генерации Амурской области через Еврейскую автономную область в Хабаровский край. Также она является одной из основных ЛЭП, обеспечивающих транзит электроэнергии потребителям Приморского края, электроснабжение Транссибирской железнодорожной магистрали.