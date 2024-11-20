Воткинская ГЭС: модернизация гидроагрегата №6 – шаг к повышению мощности

На Воткинской ГЭС (филиал РусГидро) завершился демонтаж оборудования шестого гидроагрегата, и начался монтаж нового, в рамках масштабной программы модернизации. Это ключевое событие, приближающее станцию к увеличению мощности на 13% и повышению эффективности работы.

В рамках программы комплексной модернизации, реализуемой РусГидро, полностью обновляется уже девятый из десяти гидроагрегатов Воткинской ГЭС. Демонтаж старого оборудования, включающий гидрогенератор и гидротурбину, был успешно завершен специалистами АО «Гидроремонт-ВКК». Теперь начинается установка нового оборудования, российского производства, отличающегося улучшенными техническими характеристиками, повышенной надежностью и экологической безопасностью. Запуск обновленного агрегата запланирован на июнь 2025 года.

После завершения модернизации всех десяти агрегатов, установленная мощность Воткинской ГЭС вырастет до 1150 МВт, обеспечивая более эффективную и надежную выработку электроэнергии.

*РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 143 гидротурбины и 146 генераторов, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.