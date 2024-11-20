Женщины в энергетике: началась регистрация на премию KOLBA для женщин-ученых и специалистов из различных профессиональных сфер деятельности

При поддержке Фонда профессиональных инициатив «Женщины атомной отрасли» реализуется проект КOLBA – форум и премия для женщин-ученых и специалистов из различных профессиональных сфер деятельности.

Основной миссией проекта является популяризация науки в России, формирование ролевых моделей для будущих поколений, освещение научных достижений и разработок, обмен опытом и знаниями, а также создание крепкого интеллектуального сообщества и кадрового резерва в стране.

Прием заявок на премию «Колба» продлится до 31 декабря 2024 года: https://forms.gle/9r8wTFeqq9tzRV7P9.

Для подачи заявки на номинацию «Женщины-ученые БРИКС»: https://bricsyoung.com/kolba_registration.

Каждый лауреат получит ценный приз – отличительный знак «Колба» (инкрустация драгоценным камнем), публикацию личного интервью у одного из инфопартнеров проекта (журнал «Перспектива», «Вестник Образования», «Машины и механизмы», «Desinger from Russia»), индивидуальную менторскую сессию от Экспертном и Попечителей премии, альманах «Колба» на русском и английском языке.

Также в рамках форума пройдет пленарное заседание и секции по темам, которые ещё в стадии формирования.

Торжественная церемония вручения премии KOLBA состоится в следующих номинациях: «Промышленность», «Технологии», «Популяризаторы в науке», «Медицина», «Экономика и финансы», «Образование», «Биология», «Экология», «Физика», «Социология», «Химия», «Нанотехнологии», «Научная журналистика», «Креативное предпринимательство», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Минералогия», «Наука без границ» Спецноминации: «Женщины-ученые Арктики», «Ювелирное дело».