Женщины в энергетике: состоялось онлайн-заседание Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ
5 часов назад
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14 ноября 2024 года состоялось очередное онлайн-заседание Международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ, на котором присутствовали 20 представительниц из 32.
Модератор: д-р Соланж Дэвид, председатель сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ.
Основная повестка заседания:
- итоги Парижской Сессии;
- расширение партнерских отношений с другими НПО;
- <представление новых членов сообщества;
- обсуждение дорожной карты на период 2025-2026 гг.
В ходе заседания обратили внимание на важность следующих аспектов:
- привлечения новых участников в сообщество, коллаборацию с Исследовательскими комитетами СИГРЭ.
- рост активности в системе KMS;
- развитие института волонтерства в рамках сообщества;
- необходимость научных публикаций в изданиях СИГРЭ, в т.ч. в журнале ELECTRA;
- предложений в повестку 51-й Сессии СИГРЭ.
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