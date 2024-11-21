КЗ Паритет: День кабельщика на новой площадке в Сынково
2 часа назад
243
Время чтения ≈ 1 минута
День кабельщика стал особенным событием для всего коллектива завода. Праздник прошел на новой производственной площадке в Сынково, которая официально откроется в 2025 году. Площадка обещает удвоение мощностей и открывает новые перспективы.
Празднование началось с экскурсии по современному цеху, где сотрудники и гости смогли оценить масштаб и потенциал нового завода. Затем все собрались за уютным чаепитием, приняли участие в увлекательных викторинах и торжественно наградили лучших работников.
Поздравления коллег и дух единства коллектива вдохновили всех на достижение новых успехов. Этот праздник стал символом общих целей и вклада каждого сотрудника в развитие компании.
Компания «Юнионвайр» включена в реестр участников региональных инвестиционных проектов
4 часа назад
19 ноября текущего года управление инвестиций и инноваций Липецкой области приняло решение о включении ООО «Юнионвайр» в реестр участников региональных инвестиционных проектов. ООО «Юнионвайр» реализует инвестиционный проект, направленный на расширение ассортимента электрожгутовой и кабельной продукции для бытовой техники и автомобильной промышленности. За пять лет реализац...
Сделано на «ЗЭТО»: ограничители перенапряжения нелинейные типа ИШ с внешнем искровым промежутком
8 часов назад
Ограничители перенапряжения нелинейные типа ИШ с внешнем искровым промежутком на напряжение 6 и 10 кВ используются в качестве замены мультикамерных разрядников и предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений, работающего в сети с изолированной или компенсированной нейтралью. Конструктивно ОПН-ИШ состоит из последовательно соединенных элемента ОПН и...
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» внесен в перечень производственных площадок, соответствующих требованиям ИНТИ
9 часов назад
В период с 24.09.24г. по 26.09.24г. АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» ИНТИ проводил выездную проверку с целью подтверждения технических возможностей завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» осуществлять изготовление и поставку кабелей для нужд ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ». По результатам проверки АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» внесен в пе...
Сотрудники АО «Контактор» приняли участие в конференции «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники»
9 часов назад
В первой половине ноября сотрудники АО «Контактор» посетили Казанский государственный энергетический университет, где приняли участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития электроэнергетики и электротехники». На конференцию заявились ученые, преподаватели, студенты и аспиранты технических вузов, сотрудники инновационно...
Инновационное устройство защиты от дугового пробоя OptiDin AFDD-40 от КЭАЗ
20 нояб. 2024, 15:45:02
С 1 марта 2024 года применение устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) стало обязательным при жилом и инфраструктурном строительстве, реконструкции, капитальном ремонте для электроустановок. КЭАЗ идет в ногу со временем и отвечает запросам потребителей: в соответствии с новыми требованиями* к безопасности решений энергоснабжения в части необходимости защиты от дугового пробоя мы создал...
Компания:
ЧЭАЗ примет участие в выставке «Электрические сети-2024»
20 нояб. 2024, 15:30:02
С 3 по 5 декабря Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) примет участие в выставке "Электрические сети-2024" в Крокус-Экспо. В этом году на стенде будет представлено оборудование ЧЭАЗ, а также пройдут презентации новых разработок и мастер-классы по эксплуатации устройств производства Чебоксарского электроаппаратного завода. День презентаций запланирован на 4 декабря. Приглаш...
Компания:
Канаты БМК подтвердили свое качество
20 нояб. 2024, 15:15:00
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») обновил сертификаты соответствия на стальные талевые канаты для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения в нефтяной и газовой промышленности, подтвердив высокое качество своей продукции. Добровольную сертификацию прошли стальные талевые канаты, изготавливаемые на БМК по государственному ст...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию силовых кабелей
20 нояб. 2024, 10:30:00
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.HB62.B.01603/24 со сроком действия с 08.11.2024 по 07.11.2029 на кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пло...
Решения «Москабельмет» — в «Сколково»
20 нояб. 2024, 10:15:00
Павел Чивкин выступил в МШУ «СКОЛКОВО» на конференции «Операционная эффективность. Опыт внедрения бережливого производства и IT-решений». На ней заместитель генерального директора «Москабельмет» рассказал о кайдзен-системе и эффективных решениях, которые обеспечивают успех ее реализации. Этой осенью состоялось уже два мероприятия, на которых заместитель генер...
Обзор новинок АО «Контактор». PRO.KVANT и Протон М: максимальная функциональность и надежность оборудования для производства НКУ
20 нояб. 2024, 09:30:14
21 ноября, 11.00 (мск) приглашаем принять участие в совместном вебинаре, «Контактор» и ЭТМ «Обзор новинок АО «Контактор». PRO.KVANT и Протон М: максимальная функциональность и надежность оборудования для производства НКУ.» Вы узнаете о технических характеристиках, преимуществах и выгодах оборудования серий PRO.KVANT и Протон М, а также о принципах подбора и и...
ЗАО «ЗЭТО» исполнилось 65 лет
20 нояб. 2024, 09:15:14
19 ноября 1959 года был утвержден Устав завода. Поздравляем вас со знаменательной датой – 65 летием со дня утверждения устава. 1959 год. В СССР полным ходом идет индустриализация и стране нужны новые мощности. Осенью того же года постановлением Совета министров РСФСР и распоряжением Ленсовнархоза организован Великолукский завод высоковольтной аппаратуры (ВЗВА). Первоначальная задача предп...
«Терра-Ток» провел конкурс детских рисунков среди детей сотрудников
20 нояб. 2024, 09:00:00
Группа «Терра-Ток» завершила конкурс детских рисунков, в котором приняли участие дети сотрудников. Конкурс стал важным событием в жизни компании, объединив семьи и вдохновив юных художников проявить свои таланты. «Терра-Ток» провел конкурс детских рисунков на тему «Краски лета», участниками которого стали дети сотрудников компании. Было предусмотрено три воз...
Компания:
Ответственный секретарь EL-Комитета НОПСМ Артём Колесник выступил в деловой программе чемпионата AVS ELECTRO SKILLS
19 нояб. 2024, 18:00:01
19 ноября в городе Липецк ГК «АВС-Электро» объединила на одной площадке ведущих производителей электротехники, крупнейшие строительно-монтажные организации, а также профессионалов в области электромонтажа. В рамках деловой программы AVS ELECTRO SKILLS состоялось выступление Ответственного секретаря EL-Комитета НОПСМ Артёма Колесника с темой «PRO качество от А до Я». В...
Компания «Паритет» получла награду в номинации «Кабельно-проводниковая продукция» на Российском энергетическом форуме в Уфе
19 нояб. 2024, 15:15:15
На Российском энергетическом форуме Паритет получил награду первой степени в номинации «Кабельно-проводниковая продукция». Это важное достижение подчеркивает высокий уровень качества и надежности продукции компании, а также усилия всей команды. Эта награда — результат тесного взаимодействия с нашими партнерами и клиентоориентированного подхода. Мы гордимся, что можем внос...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ планирует укреплять позиции на рынке ОАЭ
19 нояб. 2024, 14:45:00
Столичный кабельный завод «Спецкабель» продемонстрировал инновационные разработки на бизнес-миссии в Объединенных Арабских Эмиратах, организованной Центром поддержки экспорта «Моспром» в начале ноября. Это событие поможет открыть двери на один из самых многообещающих рынков мира. ОАЭ, обладая значительными запасами нефти и газа, активно инвестируют в новые технологии, на...
Компания:
Эн+ вошел в число крупнейших инвесторов, нарастив инвестиции до 126,1 млрд рублей
19 нояб. 2024, 12:30:11
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России 2024, составленный изданием Forbes. При формировании рейтинга издание учитывало совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в ра...
Укрепление сотрудничества: Бизнес-миссия Инкаба в Хошимине
19 нояб. 2024, 12:00:00
С 12 по 15 ноября в городе Хошимине, Вьетнам, состоялась бизнес-миссия с участием представителей Центра поддержки экспорта Пермского края. Основной целью мероприятия было укрепление стратегических партнерских отношений с вьетнамскими компаниями в таких ключевых направлениях деятельности Инкаба, как телекоммуникации, энергетика и производство специальных кабелей для быстроразвивающейся нефтегазовой...
Компания:
Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК развивает сотрудничество с московскими вузами
19 нояб. 2024, 10:15:00
Почти во всех отраслях российской экономики не хватает кадров. Как сотрудничество системообразующего предприятия – Группы ПОЛИПЛАСТИК с вузами помогает решать эту проблему? Сегодня рынок труда можно назвать дефицитным по рабочим, инженерным и экспертным позициям. Российскому бизнесу нужны выпускники с реальными компетенциями, способные решать практические задачи уже на старте карьеры. Но...
«Завод Москабель» примет участие в Сибирском энергетическом форуме
19 нояб. 2024, 10:00:11
На этой неделе «Завод Москабель» с собственным стендом участвует в Сибирском энергетическом форуме. В четвертый раз Группа компаний представит свою продукцию на крупнейшей в Сибири площадке для обсуждения актуальных вопросов большой и малой энергетики. Завтра, 20 ноября, в Красноярске стартует Сибирский энергетический форум — важное событие для энергетической отрасли Сибири, о...
«Региональный Кабельный Завод» присоединился к Ассоциации НОПСМ и EL-Комитету
18 нояб. 2024, 17:15:00
РКЗ – это современное, динамично развивающееся предприятие по производству широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции, имеющая несколько собственных производственных площадок и складских комплексов, оснащенных современным производственным оборудованием и системами контроля качества выпускаемой продукции. Несмотря на молодой возраст компании, осуществляющей свою деятельность с...