КЗ Паритет: День кабельщика на новой площадке в Сынково

День кабельщика стал особенным событием для всего коллектива завода. Праздник прошел на новой производственной площадке в Сынково, которая официально откроется в 2025 году. Площадка обещает удвоение мощностей и открывает новые перспективы.

Празднование началось с экскурсии по современному цеху, где сотрудники и гости смогли оценить масштаб и потенциал нового завода. Затем все собрались за уютным чаепитием, приняли участие в увлекательных викторинах и торжественно наградили лучших работников.

Поздравления коллег и дух единства коллектива вдохновили всех на достижение новых успехов. Этот праздник стал символом общих целей и вклада каждого сотрудника в развитие компании.