Липецкий производитель антидронов намерен увеличить локализацию до 100%
Научно-производственное объединение (НПО) "Киловатт" (Липецк), осуществляющее разработку и производство комплексов-антидронов, планирует увеличить локализацию своей продукции до 100%. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации.
"Предприятие появилось чуть больше года назад как сообщество энтузиастов и специалистов-радиоэлектронщиков для помощи средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) знакомым бойцам, но вскоре стало понятно, что необходимо массовое производство. Так появилась система противодействия БПЛА (беспилотным летательным аппаратам) "Капюшон". Изначально стояла цель сделать полностью оригинальную конструкцию, при этом надежную и эффективную. "Капюшон" практически полностью собран из российских компонентов и материалов, за исключением генераторов сигнала, управляемых напряжением. Этот компонент поставляется из Китая, его планируется заменить. В планах НПО увеличение локализации продукции до 100%", - заявил представитель "Киловатт".
В НПО подчеркнули, что в планах предприятия строительство собственной SMT-линии (метод монтажа электронных компонентов).
"Мы должны сказать спасибо китайским товарищам, но дальше мы сами. До определенного момента китайские производители антидронового оборудования имели некоторую фору за счет того, что рынок БПЛА там начал развиваться намного раньше. Однако это был рынок гражданских беспилотников, антидроновое оборудование в Китае - это устройства, которые противодействуют воздушным хулиганам. Нам же приходится иметь дело с боевыми дронами, - добавил специалист. - Решение о переносе производства всех компонентов для нашей продукции в Россию - очевидное решение. Тем более, что с усложнением каналов управления БПЛА требуется разработка в том числе своего программного обеспечения, и рисковать утечкой информации мы не имеем права".