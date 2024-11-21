Липецкий производитель антидронов намерен увеличить локализацию до 100%

Научно-производственное объединение (НПО) "Киловатт" (Липецк), осуществляющее разработку и производство комплексов-антидронов, планирует увеличить локализацию своей продукции до 100%. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации.

"Предприятие появилось чуть больше года назад как сообщество энтузиастов и специалистов-радиоэлектронщиков для помощи средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) знакомым бойцам, но вскоре стало понятно, что необходимо массовое производство. Так появилась система противодействия БПЛА (беспилотным летательным аппаратам) "Капюшон". Изначально стояла цель сделать полностью оригинальную конструкцию, при этом надежную и эффективную. "Капюшон" практически полностью собран из российских компонентов и материалов, за исключением генераторов сигнала, управляемых напряжением. Этот компонент поставляется из Китая, его планируется заменить. В планах НПО увеличение локализации продукции до 100%", - заявил представитель "Киловатт".

В НПО подчеркнули, что в планах предприятия строительство собственной SMT-линии (метод монтажа электронных компонентов).