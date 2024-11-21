«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» внесен в перечень производственных площадок, соответствующих требованиям ИНТИ

В период с 24.09.24г. по 26.09.24г. АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» ИНТИ проводил выездную проверку с целью подтверждения технических возможностей завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» осуществлять изготовление и поставку кабелей для нужд ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ».

По результатам проверки АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» внесен в перечень производственных площадок (данная информация размещена на сайте https://inti.expert), прошедших оценку соответствия требованиям ИНТИ, получены Заключения со сроком действия до 27.09.2027: