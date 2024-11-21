«Росэлектроника» в пилотном режиме запустит производство гибридных трекеров ГЛОНАСС

3 часа назад
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Источник:
Росэлектроника
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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запускает пилотный проект по организации производства гибридных трекеров ГЛОНАСС. Соответствующее соглашение подписали директор по новым проектам и внешней кооперации входящего в холдинг Калужского электромеханического завода Денис Трошкин и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в ходе XVIII Международного форума «Транспорт России» на стенде Минтранса РФ.

Новое устройство способно автоматически переключаться между сотовыми и спутниковыми каналами связи, обеспечивая постоянный мониторинг транспорта и гарантийную передачу аварийных сообщений на всей территории России. Его уникальная особенность - наличие всенаправленных сверхмалых антенн, которые не требуют точного наведения на спутники и позволяют работать в движении и в режиме реального времени.

«Совместный проект с АО «КЭМЗ» стал логичным продолжением развития нашей линейки навигационно-связных решений, обеспечивающих технологический суверенитет России. Представленный нами гибридный трекер поможет водителям и пассажирам транспортных средств, чей маршрут лежит по дорогам, где нет покрытия сотовой сети. Это критичный вопрос для безопасности людей. Коммерческий спрос на такие трекеры формирует создаваемая в стране отрасль гражданской беспилотной авиации, а также грузовая логистика», - отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Реализация пилотного проекта намечена на I полугодие 2025 года и позволит в кратчайшие сроки перейти от прототипа гибридного трекера к его серийному производству.

«Сотрудничество с АО «ГЛОНАСС» является стратегическим с точки зрения перспектив загрузки предприятия массовым выпуском целевой продукции. Кроме того, это также важно для дальнейшего расширения компетенций завода в области устройств интернета вещей для управления городской инфраструктурой. В том числе тех, которые требуют стабильной беспроводной связи, не взирая на действующие зоны покрытия отдельных операторов», - прокомментировал директор по новым проектам и внешней кооперации Калужского электромеханического завода Денис Трошкин.

Калужский электромеханический завод входит в холдинг «Росэлектроника» в составе Концерна «Автоматика».

 

 

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