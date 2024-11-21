«Россети Ленэнерго» объединили ведущих отечественных производителей электросетевого оборудования

На корпоративном Дне презентаций, организованном на базе Учебного комплекса «Россети Ленэнерго», российские производители продемонстрировали разработки в области коммерческого и технического учета электроэнергии в сети 0,4-110 кВ, энергосбережения и повышения энергоэффективности сетей 6-20 кВ, а также снижения потерь энергоресурса.

Участие в мероприятии приняли 17 компаний из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Великого Новгорода, Вологды, Новосибирска и Ярославля. В рамках Дня презентаций они представили экспертам «Россети Ленэнерго» передовые разработки отечественного производства для модернизации электросетевого оборудования: термоиндикаторы для теплового контроля, арматуру для снижения потерь электроэнергии на линиях электропередачи, универсальные контроллеры подстанций, приборы контроля и учета, системы учета и телемеханики, вольтамперфазометры для измерения параметров трехфазных сетей и другие устройства для работы в сетях 0,4-110 кВ и 6-20 кВ.

«Знакомство с отраслевыми новинками в рамках Дня презентаций открывает широкие возможности для своевременного обновления и модернизации электросетевого оборудования. Использование отечественных разработок - важнейшее условие для создания надёжной, современной, импортонезависимой инфраструктуры», – обратился к участникам заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям «Россети Ленэнерго» Андрей Мамонтов.

Участниками мероприятия в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» стали: ООО «ТермоЭлектрика», ООО «Прософт Системы», ООО «НТЗ «Волхов», ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЭЙД», ООО «СИСТЕМОТЕХНИКА», АО «ПИК ПРОГРЕСС», АО «РиМ Торговый Дом», ООО «РСЦСИ «СИ-АРТ», ООО «Вологодский завод промышленных стабилизаторов», ООО «Завод «НАРТИС», ООО «Таврида Электрик», ООО «Челэнергоприбор», ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ООО «Матрица», ООО «СОНЭЛ», ООО «Модуль» и ООО «АЙ-ТОР».

Дни презентаций «Россети Ленэнерго» проводятся с 2014 года. Это профильное мероприятие, направленное на ознакомление специалистов с последними достижениями отечественных компаний-производителей оборудования, материалов и технологий, выстраивания прямого диалога с представителями «Россети Ленэнерго», а также других предприятий топливно-энергетического комплекса России.