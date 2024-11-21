«Россети Северный Кавказ» подготовили к зиме 346 подстанций на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» с начала года провели техническое обслуживание и ремонт 346 подстанций класса напряжения 35-110 кВ.

Энергетики привели в нормативное состояние 35 силовых трансформаторов, а также более 900 коммутационных аппаратов.



Важной частью подготовки энергообъектов к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок стали мероприятия по диагностике оборудования и профилактическому контролю устройств релейной защиты и автоматики, предназначенных для обеспечения надежного и безопасного функционирования электроэнергетической системы.

«Поэтапный ремонт оборудования позволяет нам обеспечивать надежное электроснабжение потребителей, в том числе в ответственный период зимнего максимума нагрузок, – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. – В текущем году на реализацию ремонтной программы на Ставрополье направлено свыше 1,3 млрд рублей. Это почти на 350 млн рублей больше, чем годом ранее».

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках Программы технического обслуживания и ремонта 2024 года.