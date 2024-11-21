«Россети Юг» отремонтировали подстанцию 220 кВ в Городищенском районе Волгоградской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт автотрансформатора на подстанции 220 кВ, снабжающей электроэнергией отдаленные населенные пункты Городищенского района Волгоградской области.

Энергетики заменили четыре высоковольтных ввода, насосы циркуляции масла, восстановили антикоррозийное покрытие автотрансформатора. Чтобы во время ремонта не доставлять дискомфорт жителям района ограничениями электроснабжения, специалисты филиала подготовили временную схему с подключением дополнительного силового трансформатора и подачей напряжения по воздушным линиям электропередачи 110 кВ.

От стабильной работы подстанции зависит качественное электроснабжение более 3,2 тыс. жителей хуторов Песковатка, Вертячий и Донской. Среди его потребителей также крестьянско-фермерские хозяйства, туристические базы и Калачевская оросительная система, отвечающая за мелиорацию 2,5 гектаров возделываемых земель.