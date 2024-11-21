«Россети Юг» подготовили к отопительному сезону 3,2 тыс. трансформаторных подстанций

Специалисты «Россети Юг» в 2024 году отремонтировали почти 3,2 тыс. комплектных трансформаторных подстанций (КТП) напряжением 6-10/0,4 кВ, что на 3% больше, чем годом ранее. От стабильной работы данных энергообъектов зависит надежное и качественное электроснабжение потребителей в регионах присутствия компании.

Наибольший объем ремонтных мероприятий выполнен в Ростовской области: здесь в нормативное состояние приведены около 1,6 тыс. комплектных трансформаторных подстанций. Первоначальные эксплуатационные характеристики возвращены 770 КТП в Волгоградской области, 432 – в Астраханской и 392 – в Калмыкии.

На подстанциях энергетики отремонтировали основное оборудование – 411 трансформаторов. Кроме того, очистили изоляторы, отремонтировали контуры заземления, а также заменили автоматические выключатели и опорные изоляторы для повышения безопасности и снижения рисков возникновения технологических нарушений.

На ремонт энергообъектов «Россети Юг» направили почти 99 млн рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Это связано с необходимостью повышения надежности электроснабжения потребителей в осенне-зимнем периоде 2024-2025 годов.

Все работы проведены в рамках программы технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса «Россети Юг». Качественное и своевременное выполнение запланированных мероприятий позволило повысить надежность электроснабжения потребителей и подготовить оборудование комплектных трансформаторных подстанций к успешному прохождению осенне-зимнего периода.