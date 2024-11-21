«Россети» обеспечили мощностью нефтегазовые объекты на востоке Ямала
«Россети» завершили комплекс работ на подстанциях 220 кВ «Арсенал» и 500 кВ «Тарко-Сале», питающих восточные районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект позволил обеспечить выдачу 60 МВт дополнительной мощности для развития нефтегазовых предприятий. Также модернизация повысит надежность электроснабжения региона в целом.
Для подключения ЛЭП, снабжающих объекты добычи, филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала модернизировал противоаварийную автоматику. Энергетики установили на подстанции 220 кВ «Арсенал» новые устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) российского производства. Современные микропроцессорные УПАСК мгновенно транслируют информацию о нештатных ситуациях, что позволяет минимизировать риски технологических нарушений.
Также на подстанции 500 кВ «Тарко-Сале» внедрили новое оборудование автоматики, которое предотвращает недопустимые перегрузки ЛЭП.