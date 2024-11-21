«Россети» расчистили трассы 24 магистральных ЛЭП в Тверской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил годовые мероприятия по расчистке трасс 24 линий электропередачи 220-750 кВ Тверской энергосистемы от древесно-кустарниковой растительности. Это поможет обеспечить высокий уровень надежности электроснабжения потребителей региона в осенне-зимний период и снизит риски технологических нарушений.

Расчистка трасс ЛЭП – одна из главных составляющих ежегодной ремонтной кампании. Большинство линий электропередачи в Тверской проходит по лесным территориям. Растущие по краям просек деревья, даже не касаясь проводов, могут стать причиной коротких замыканий в случае падения или наклона ствола при обледенении кроны. Также недопустимо наличие в охранных зонах ЛЭП кустарников и зарослей камыша.

Энергетики расчистили участки трасс ЛЭП общей площадью свыше 2,8 тыс. гектаров, удалили более 240 «боковых» деревьев. Наибольший объем таких работ был выполнен на транзитных линиях, обеспечивающих выдачу мощности Калининской АЭС, Конаковской и Смоленской ГРЭС, а также на ЛЭП, питающих Тверь, Нелидово, Ржев и Андреаполь.