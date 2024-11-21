В Мончегорске Мурманской области новый резидент АЗРФ построит более 100 тыс. кв. м жилья

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) присвоила статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) компании Специализированный застройщик «ТРАНССТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ СЕВЕР» (ООО «СЗ «ТСД СЕВЕР»). Инвестор в льготных условиях префрежима реализует проект по строительству жилого микрорайона «Гармония Севера» в городе Мончегорск Мурманской области. Город входит в число опорных населённых пунктов российской Арктики. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта стороны подписали в сентябре 2024 года на ВЭФ-2024.

В ходе реализации проекта в Мончегорске на пересечении улиц Морошковая и проспекта Ленина резидент АЗРФ построит 9 очередей жилых зданий на 2 424 квартиры общей площадью 109 тыс. кв. м, коммерческие помещения площадью более 16,7 тыс. кв. м и социальную инфраструктуру – школу и детский сад. Проект предусматривает благоустройство территории, обустройство зоны отдыха, строительство детских и спортивных площадок, а также автомобильной парковки на 1 718 мест. Новый жилой комплекс обеспечит комфортное проживание и доступ ко всем необходимым услугам в шаговой доступности, создаст удобную и современную городскую среду.

«Строительство нового жилого комплекса «Гармония Севера» стало ответом на запрос жителей Мончегорска на увеличение жилого фонда и создание современной городской инфраструктуры. Проект внесёт вклад в улучшение жилищных условий горожан, будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства за счёт строительства коммерческих помещений. Компания построит ЖК в привлекательном районе с хорошей транспортной логистикой, что сделает его удобным для жителей и бизнеса. Поддержка проекта со стороны КРДВ, использование льгот режима АЗРФ дают нам уверенность в том, что строительство будет реализовано в полном объёме в намеченные сроки. Отдельно хочу отметить, что строительство «Гармонии Севера» будет проходить в соответствии с мастер-планом развития Мончегорска, станет элементом большой общей работы по социально-экономическому развитию региона», - сказал генеральный директор «СЗ «ТСД СЕВЕР» Евгений Куницкий.

Заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий отметил, что благодаря мерам государственной поддержки на территории арктических регионов стартуют новые масштабные проекты, приходят крупнейшие девелоперы, открываются новые предприятия, появляются новые рабочие места. В арктических городах при поддержке государства создаются комфортные условия для жизни людей, улучшается облик городов.

«КРДВ взаимодействует с компанией «ТСД» в разных регионах Дальнего Востока и Арктики. Проекты компании отличаются продуманностью, современностью, отвечают целям крупнейших нацпроектов, таких, как «Жильё и городская среда», и работают на их выполнение. Меры поддержки резидентов-застройщиков в рамках префрежимов направлены на увеличение объёмов жилья и снижение его стоимости, что выгодно для жителей региона. Будем оказывать проекту комплексную поддержку на всех этапах его реализации», - отметил Сергей Скалий.

По соглашениям с КРДВ в режиме АЗРФ проекты реализуют 862 резидента, бизнес вкладывает 913 млрд рублей. Новые компании создают 27,7 тыс. новых рабочих мест. Бизнес уже вложил в экономику российской Арктики 171,5 млрд рублей, создал 10,7 тыс. рабочих мест, в работу введено 206 проектов в различных отраслях. Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории созданы комфортные условия для реализации бизнес-идей. Инвестиции в проект – от 1 млн рублей, на 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, льготы по НДПИ в размере 0,5 от действующей ставки в отношении твёрдых полезных ископаемых для новых месторождений.