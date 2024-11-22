Директор Красноярского РДУ: «Для реализации инвестпроектов необходимы сбалансированные решения по развитию энергосистемы»

На проходящем в Красноярске XVСибирском энергетическом форуме директор филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) Владимир Райлян рассказал о текущем состоянии и перспективах развития энергетической инфраструктуры Сибирского региона.

Директор РДУ сообщил, что тенденция 2023 года к росту объемов потребления электрической энергии сохраняется и в текущем году. По оперативным данным, за 10 месяцев при сопоставимых температурных условиях и с учётом исключения дополнительного дня високосного года рост объёма потребления относительного прошлого года по Объединенной энергосистеме Сибири – 5,3%, по территории Красноярского края – 6,5%. Это обусловлено ростом потребления электроэнергии в химической промышленности, нефтепереработке и транспортировке нефти, в металлургии и машиностроении. Кроме того, зафиксирован значительный рост потребления нагрузки крупных центров обработки данных и майнинга криптовалют.

«В настоящий момент мы практически подошли к пределу по потенциалу нашей энергосистемы, а в отдельных регионах Сибири уже зафиксирован дефицит электроэнергии и мощности. Поэтому для обеспечения перспективных электроэнергетических балансов потребуется ввод в эксплуатацию новой генерации и развитие сетевой инфраструктуры», – подчеркнул Владимир Райлян.

Стоящие перед отраслью вызовы призваны решить основополагающие документы, разрабатываемые АО «СО ЕЭС». Во взаимодействии с органами исполнительной власти и субъектами электроэнергетики разработаны и готовятся к утверждению до 1 декабря 2024 года Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и Схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2025–2030 годы.

Проект Генсхемы содержит оптимальные и сбалансированные решения по развитию объектов генерации всех типов, а также линий электропередачи 330 кВ и выше, а для технологически изолированных энергосистем и схем выдачи мощности электростанций – 220 кВ и выше.

В проекте СиПР ЭЭС определены решения по сооружению новых линий электропередачи, подстанций, размещению электростанций для предотвращения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности с учетом прогнозируемых режимов работы энергосистем на 6-летний период.

Согласно проектам этих документов, на территориях операционной зоны Красноярского РДУ прогнозируется увеличение потребления электрической энергии. Так, в Красноярском крае прогнозируется ежегодный рост до 2027 года на уровне 1,9–3,7%, в дальнейшем – до 1,5% в год. А в Республике Тыва с учетом мероприятий комплексного плана развития инфраструктуры ожидается рекордный рост потребления электроэнергии – к 2028 году почти вдвое превышающий показатели 2024 года.

Согласно проекту СиПР ЭЭС, по Объединенной энергосистеме Сибири запланирован значительный объем мероприятий по развитию сетевой инфраструктуры. В частности, по энергосистеме Красноярского края и Республики Тыва – 39 мероприятий на объектах электроэнергетики 110–500 кВ. Их реализация позволит устранить существующие «узкие места» и обеспечит возможность технологического присоединения новых промышленных потребителей.