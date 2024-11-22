Нерюнгринская ГРЭС: модернизация для надежного энергоснабжения Южной Якутии

22 нояб. 2024, 14:44:44
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Источник:
ПАО РусГидро
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На Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) завершена установка нового блочного трансформатора российского производства. Это ключевое событие для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения Южной Якутии. Новая система значительно повышает надежность работы энергоблока №3 и гарантирует стабильную работу электростанции в сложных климатических условиях Севера.

Установка нового трансформатора – часть широкомасштабной модернизации Нерюнгринской ГРЭС, которая также включает замену высоковольтного оборудования и комплексов релейной защиты ОРУ 110 и 220 кВ. В рамках этих работ были заменены выработавшие свой ресурс масляные выключатели на современное элегазовое оборудование.

«Это не просто техническая процедура, а инвестиции в будущее нашего региона, – подчеркивает главный инженер Нерюнгринской ГРЭС Михаил Волобуев. – Модернизация гарантирует надежную и безопасную работу электростанции в течение многих лет».

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