Нерюнгринская ГРЭС: модернизация для надежного энергоснабжения Южной Якутии

На Нерюнгринской ГРЭС АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) завершена установка нового блочного трансформатора российского производства. Это ключевое событие для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения Южной Якутии. Новая система значительно повышает надежность работы энергоблока №3 и гарантирует стабильную работу электростанции в сложных климатических условиях Севера.

Установка нового трансформатора – часть широкомасштабной модернизации Нерюнгринской ГРЭС, которая также включает замену высоковольтного оборудования и комплексов релейной защиты ОРУ 110 и 220 кВ. В рамках этих работ были заменены выработавшие свой ресурс масляные выключатели на современное элегазовое оборудование.