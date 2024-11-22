«Россети Кубань» завершили первый этап реконструкции крупной подстанции в Тахтамукайском районе Адыгеи

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» завершили первый этап масштабной реконструкции ключевой подстанции 110 кВ на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Проведенные мероприятия повысят энергоэффективность энергообъекта, который имеет важное значение для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это способствует развитию производственных и инновационных компаний, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного комплекса. Также повысится качество и надежность электроснабжения социально значимых объектов, семейного торгового центра «МЕГА Адыгея» и потребителей поселков Яблоновский и Новая Адыгея.

В рамках первого этапа реконструкции энергетики установили два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый, блочно-модульное здание закрытого распределительного устройства классом напряжения 10 кВ и комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 110 кВ. В новом пункте управления разместили современные российские устройства релейной защиты и автоматики, связи, телемеханики и автоматизированную систему учета электроэнергии. Проведены пусконаладочные работы и выполнено комплексное опробование оборудования, смонтированное по временной схеме.

В настоящее время реализуется второй этап работ. Выполняются мероприятия по монтажу оборудования открытого распределительного устройства 10 кВ, внутреннего и внешнего ограждения, дорог, а также благоустройство территории энергообъекта. После завершения реконструкции мощность подстанции увеличится в 2,5 раза: с 50 до 130 МВА.

Также для снижения нагрузки на распределительную сеть и обеспечения резервной связи между крупными питающими центрами Тахтамукайского района специалисты провели реконструкцию прилегающей к подстанции распределительной сети 10 кВ. Энергетики построили 25 км кабельных линий электропередачи и три распределительных пункта.

При модернизации подстанции используется инновационное и компактное оборудование, которое имеет высокую надёжность и способствует улучшению эстетического облика объекта электросетевого хозяйства.

Краснодарские электрические сети отвечают за электроснабжение пригорода Краснодара, города Горячий Ключ, Динского и Северского районов Краснодарского края, а также города Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн человек.